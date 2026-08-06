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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

واژگونی تریلی در پی تماشای تصادف در پل سریز یاسوج ۱۴ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی تریلی در پی تماشای تصادف در پل سریز یاسوج ۱۴ مصدوم برجا گذاشت

یاسوج- رییس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد گفت: توقف خودروهای عبوری برای تماشای یک سانحه رانندگی در پل سریز یاسوج، به تصادف زنجیره‌ای منجر شد و ۱۴ نفر مصدوم شدند.

پرویز غفار فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۰:۳۷ صبح امروز در پل سریز رخ داد که طی آن یک دستگاه خودرو پارس با یک دستگاه پراید برخورد کرد.

وی افزود: در این سانحه دو نفر مصدوم شدند که هر دو مصدوم در وضعیت هوشیار قرار داشتند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وقوع حادثه دوم بیان کرد: پس از تصادف نخست، توقف خودروهای عبوری برای تماشای صحنه حادثه موجب ایجاد ترافیک ناگهانی در مسیر شد.

غفار فرد تصریح کرد: در همین شرایط، ساعت ۱۱:۱۸ یک دستگاه تریلی به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه هنگام عبور از پل با چهار خودروی متوقف‌شده برخورد کرد و حادثه دوم رقم خورد.

وی ادامه داد: در مجموع دو حادثه، ۱۴ نفر مصدوم شدند که بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه نیروهای امدادی هلال احمر به محل اعزام و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان خاطرنشان کرد: وضعیت عمومی تمامی مصدومان پایدار گزارش شده است.

وی همچنین گفت: به دلیل وقوع این حادثه، مسیر عبور و مرور در پل تنگ سریز متوقف شده و این پل تا اطلاع بعدی مسدود است.

کد مطلب 6909695

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