برخورد سمند و ساینا در محور گنبدکاووس ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی از مصدومیت پنج نفر در پی برخورد دو خودروی سمند و ساینا در محور گنبدکاووس خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محور گنبدکاووس و حدفاصل روستاهای سلطانعلی و داشلی‌علیا به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات ایمر با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: امدادگران پس از حضور در صحنه، وضعیت حادثه‌دیدگان را ارزیابی و اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند. همچنین تیم نجات برای انجام عملیات احتمالی رهاسازی در محل حاضر شد که پس از بررسی شرایط، نیازی به ادامه فعالیت خودروی نجات تشخیص داده نشد و این عملیات لغو شد.

سلیمی با اشاره به پنج حادثه‌دیده این سانحه گفت: هر پنج نفر مصدوم شدند که دو نفر از آنها، مردان ۲۹ و ۴۰ ساله، توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس منتقل شدند.

وی اضافه کرد: سه مصدوم دیگر نیز با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر آمادگی تیم‌های امدادی در سراسر استان از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث، برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ هلال‌احمر تماس بگیرند.