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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۶

تعداد مصدومان تصادف اتوبوس و بونکر در محور دلیجان- میمه به ۲۵ نفر رسید

تعداد مصدومان تصادف اتوبوس و بونکر در محور دلیجان- میمه به ۲۵ نفر رسید

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدوم شدن ۲۵ نفر در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با بونکر در محور دلیجان به میمه خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۰۰:۲۰ بامداد امروز هفتم تیرماه ۱۴۰۵ حادثه تصادف یک دستگاه اتوبوس با بونکر در محور دلیجان به میمه، در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری شهر میمه در شهرستان شاهین‌شهر و میمه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، شش دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان آغاز شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به آمار مصدومان این حادثه گفت: در این سانحه ۲۵ نفر شامل سه زن و ۲۲ مرد مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

عابدی ادامه داد: از مجموع مصدومان، ۱۱ نفر به بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه و ۱۴ نفر به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه موردی از فوت گزارش نشده است و نیروهای پلیس و جمعیت هلال‌احمر نیز در کنار عوامل اورژانس در محل حادثه حضور داشته و در عملیات امدادرسانی و مدیریت صحنه همکاری کردند.
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کد مطلب 6872727

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