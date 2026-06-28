تعداد مصدومان تصادف اتوبوس و بونکر در محور دلیجان- میمه به ۲۵ نفر رسید

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۰۰:۲۰ بامداد امروز هفتم تیرماه ۱۴۰۵ حادثه تصادف یک دستگاه اتوبوس با بونکر در محور دلیجان به میمه، در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری شهر میمه در شهرستان شاهین‌شهر و میمه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، شش دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان آغاز شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به آمار مصدومان این حادثه گفت: در این سانحه ۲۵ نفر شامل سه زن و ۲۲ مرد مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

عابدی ادامه داد: از مجموع مصدومان، ۱۱ نفر به بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه و ۱۴ نفر به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه موردی از فوت گزارش نشده است و نیروهای پلیس و جمعیت هلال‌احمر نیز در کنار عوامل اورژانس در محل حادثه حضور داشته و در عملیات امدادرسانی و مدیریت صحنه همکاری کردند.

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