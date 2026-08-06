تداوم هوای گرم و شرجی در ایلام تا هفته آینده

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار سامانه پرفشار جنب‌حاره‌ای در سطح استان، اظهار داشت که هوای گرم در سطح استان تداوم دارد و این شرایط حتی تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت و دمای هوا در مناطق گرمسیری به بالای ۴۸ درجه و در مناطق سردسیر به حدود ۴۰ درجه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه امروز ابرناکی و شرجی بودن هوا را نیز خواهیم داشت که در پاره‌ای از مناطق، به ویژه مناطق مرتفع، می‌تواند باعث رگبارهای تابستانه شود، افزود: این رگبارها ممکن است در برخی نقاط با شدت بیشتری همراه باشد و برای ساکنان و زائران در این مناطق، احتیاط لازم توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه وزش باد نیز به ویژه در ساعات عصر مورد انتظار خواهد بود، تصریح کرد: این وزش باد ممکن است در برخی نقاط باعث بروز گرد و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا شود و افراد دارای بیماری‌های تنفسی باید در ساعات وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

میهن‌پرست در پایان با تأکید بر اینکه این شرایط تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت، از شهروندان و زائران خواست با توجه به گرمای شدید و شرجی بودن هوا، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از گرمازدگی در نظر داشته باشند و مصرف مایعات کافی، پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما و استفاده از لباس‌های سبک و خنک را در برنامه روزانه خود قرار دهند؛ همچنین با توجه به احتمال رگبارهای تابستانه، از استحکام سازه‌های موقت و چادرهای مستقر در مناطق مرتفع اطمینان حاصل کنند.