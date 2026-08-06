به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، علی‌آباد با ثبت کمینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بود و آق‌قلا نیز با دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر گلستان ثبت شد.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۵ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای این شهر امروز به ۳۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین کمینه دمای ثبت‌شده در دیگر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل اینچه‌برون ۲۶، بندرگز ۲۵، بندرترکمن ۲۶، کلاله ۲۳، گنبدکاووس ۲۳، مراوه‌تپه ۲۵، مینودشت ۲۵، هاشم‌آباد ۲۵، آق‌قلا ۲۵ و پارک ملی گلستان ۱۸ درجه سانتی‌گراد بوده است.

مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان از تداوم شرایط جوی متناسب با الگوهای پیش‌بینی‌شده در استان خبر داد و اعلام کرد تغییرات دمایی مطابق پیش‌بینی‌های روزانه رصد و اطلاع‌رسانی خواهد شد.