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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

حسینی: ساماندهی نیروی انسانی اولویت پایان سال تحصیلی است

حسینی: ساماندهی نیروی انسانی اولویت پایان سال تحصیلی است

سنندج- مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: ساماندهی نیروی انسانی، برگزاری آزمون‌های نهایی غائبان موجه و تعیین شهریه مدارس غیردولتی از اولویت‌های آموزش و پرورش در پایان سال تحصیلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مجازی مدیران، رؤسا و اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: تمامی مقدمات لازم برای برگزاری آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان غایب موجه فراهم شده و مناطق آموزشی موظف هستند با بررسی دقیق وضعیت غیبت‌ها، زمینه حضور این دانش‌آموزان در آزمون‌ها را مطابق ضوابط فراهم کنند تا خللی در فرآیند ارزشیابی آنان ایجاد نشود.

وی با اشاره به تعیین شهریه مدارس غیردولتی افزود: نرخ شهریه مدارس باید صرفاً بر اساس ضوابط و مصوبات ابلاغی تعیین و به‌صورت دقیق در سامانه ثبت شود. شفافیت در ثبت اطلاعات، امکان نظارت مؤثر را فراهم کرده و موجب افزایش اعتماد خانواده‌ها خواهد شد؛ از این رو مدیران مناطق باید بر اجرای صحیح این فرآیند نظارت مستمر داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تصریح کرد: تصحیح اوراق آزمون‌های نهایی باید با نهایت دقت، رعایت کامل شیوه‌نامه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود انجام شود، چرا که کیفیت تصحیح اوراق نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی و ارزیابی صحیح عملکرد دانش‌آموزان دارد.

حسینی ساماندهی نیروی انسانی را از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش استان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید دانست و گفت: صدور به‌موقع ابلاغ‌ها و برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع نیروها باید در اولویت مدیران قرار گیرد تا فرآیند آموزش در مدارس بدون وقفه و با آمادگی کامل آغاز شود.

وی در پایان با قدردانی از مدیران و مسئولان آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، بر پیگیری منسجم برنامه‌های ابلاغی تأکید کرد و افزود: اجرای دقیق این برنامه‌ها می‌تواند پایان سال تحصیلی جاری را با نظم، کیفیت و رضایتمندی فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها همراه کند.

کد مطلب 6909735

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