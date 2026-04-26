به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا میرزاده معاون آموزش متوسطه شهر تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: آزمون‌های شبه‌نهایی ویژه دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در رشته‌های نظری، مطابق با برنامه‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش و اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران، به‌صورت غیرحضوری و در بستر مجازی برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این آزمون‌ها با رویکرد «سنجش برای یادگیری» طراحی شده‌اند، افزود: هدف اصلی از اجرای این برنامه، تعمیق یادگیری، مرور و تثبیت آموخته‌ها، آشنایی دانش‌آموزان با ساختار و فضای آزمون‌های نهایی و کاهش اضطراب ناشی از امتحانات است. بر همین اساس، تصحیح اوراق، نمره‌گذاری و تأثیر نتایج این آزمون‌ها در نمرات مستمر و پایانی دانش‌آموزان، در چارچوب اهداف این طرح پیش‌بینی نشده است.

معاون آموزش متوسطه شهر تهران تصریح کرد: در این آزمون‌ها، صرف حضور و مشارکت فعال دانش‌آموزان با هدف سنجش میزان یادگیری و ارزیابی فرآیند آموزشی کفایت می‌کند و رویکرد اصلی آن، تقویت بُعد آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش مجازی در برگزاری آزمون‌های شبه‌نهایی، امکان دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان، مدیریت بهینه زمان و افزایش آمادگی علمی آنان برای شرکت در امتحانات نهایی را فراهم می‌سازد.

میرزاده در پایان با تأکید بر اهمیت همراهی مدیران مدارس، معلمان و خانواده‌ها در اجرای مطلوب این برنامه، ابراز امیدواری کرد که برگزاری آزمون‌های شبه‌نهایی بتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و بهبود مستمر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در مدارس شهر تهران ایفا کند.