به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی با بیان اینکه ایجاد فضای آرام و بدون دغدغه برای دانشآموزان اولویت نخست این ادارهکل است، افزود: تضمین سلامت و آرامش دانشآموزان در حوزههای امتحانی از هر موضوع دیگری مهمتر است و باید همه تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون در شرایطی مناسب و ایمن فراهم شود.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان و ضرورت توجه جدی به زیرساختهای سرمایشی حوزهها تصریح کرد: با هماهنگیهای انجامشده با ادارهکل نوسازی مدارس، تجهیزات سرمایشی لازم در اختیار مدارس مجری آزمون قرار گرفته و روسای مناطق و نواحی موظفاند با نظارت میدانی، وضعیت سرمایشی، روشنایی و امکانات سالنها را بهدقت رصد کنند تا هیچگونه خللی در روند برگزاری آزمون ایجاد نشود.
مدیرکل آموزش و پرورش همچنین در این نشست بر روند تسریع در تصحیح اوراق امتحانی تاکید کرد و گفت: تصحیح اوراق امتحانی باید از همان روز نخست و بدون تعلل آغاز شود و هیچ عذر و بهانهای برای تاخیر در این فرآیند پذیرفتنی نیست.
ضیایی با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر این بخش افزود: مدیران مناطق باید از هماکنون نمایندگان و تیمهای پیگیر خود را برای رصد روند تصحیح تعیین کنند و ستاد استان نیز بهصورت لحظهای آماده دریافت گزارشها و رفع چالشهای احتمالی است.
وی همچنین هشدار داد که هرگونه کوتاهی در انجام وظایف، بهویژه در حوزه تصحیح اوراق، با پیگیری مدیریتی همراه خواهد شد.
وی عنوان کرد: در کنار تمهیدات اجرایی، آموزش و پرورش هرمزگان از اجرای برنامهای آموزشی برای تقویت آمادگی علمی دانشآموزان از ۱۵ خرداد تا ۱۵ تیرماه امسال خبر داد که با عنوان «پروژه نبوغ؛ تسخیر نمره ۲۰» طراحی شده و هدف آن ارتقای معدل کتبی نهایی و افزایش آمادگی دانشآموزان برای کنکور سراسری ۱۴۰۵ است.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با اشاره به اهمیت تسلط مفهومی بر محتوای کتابهای درسی در نظام جدید سنجش، اظهار کرد: این پروژه با تمرکز بر بازخوانی دقیق کتابهای درسی پایههای یازدهم و دوازدهم و تمرین الگوهای استاندارد امتحانی طراحی شده تا دانشآموزان بتوانند با آمادگی بیشتری در آزمونهای نهایی و کنکور شرکت کنند.
به گفته ضیایی، جامعه هدف این طرح تمامی دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم استان هستند و کلاسهای آموزشی آن با بهرهگیری از استادان باتجربه، بهصورت برخط در بستر «وبینار پلاس» برگزار خواهد شد.
وی افزود: در قالب این پروژه، ۲۶۰ جلسه آموزشی برای دروس مختلف پایههای یازدهم و دوازدهم در سه رشته تحصیلی پیشبینی شده و اجرای آن از ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز و تا ۱۵ تیرماه ادامه داشت.
ضیایی بازخوانی کتابمحور، آموزش تکنیکهای پاسخدهی، برگزاری آزمونهای سنجشی و ارائه خدمات مشاورهای را چهار محور اصلی این برنامه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح به ارتقای سطح علمی و موفقیت بیشتر دانشآموزان هرمزگانی منجر شود.
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