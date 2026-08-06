به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان که با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد، با بیان اینکه مدیریت در نظام مردم‌سالاری دینی یک امانت است، افزود: مسئولیت‌ها همواره میان مدیران جابجا می‌شود، اما آنچه از هر دوره مدیریتی ماندگار خواهد بود، خدمات، عملکرد و دستاوردهایی است که برای مردم به یادگار گذاشته می‌شود.

وی با قدردانی از بیش از چهار سال خدمت سردار محمد طراقیه در فرماندهی انتظامی استان، گفت: ایشان در طول حدود ۵۰ ماه مسئولیت خود با روحیه‌ای جهادی، مسئولیت‌پذیر و تعامل‌گرا به‌ویژه در مقاطع حساس و رخدادهای اخیر، عملکردی مؤثر و فراتر از انتظار از خود به نمایش گذاشت.

صادقی افزود: ایشان با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند مدیریتی، مجموعه‌ای منسجم، توانمند و بانشاط را برای ادامه مسیر به فرمانده جدید تحویل داد.

استاندار زنجان با اشاره به نقش شورای تأمین استان در ایجاد امنیت، گفت: امنیت محصول کار جمعی است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به تأمین آن نیست.

وی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار نتیجه تعامل، هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم است، گفت: استان زنجان امروز در بسیاری از شاخص‌های امنیت عمومی و به‌ویژه احساس امنیت، در جایگاه مطلوبی در سطح کشور قرار دارد که حاصل تلاش مجموعه انتظامی، دستگاه قضایی، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و اعضای شورای تأمین استان است.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها، اغلب شاخص‌های امنیت عمومی استان، به‌ویژه در حوزه جرایم خشن، روندی کاهشی داشته است و مهم‌تر از آن، احساس امنیت شهروندان در سطح بالایی قرار دارد که این موضوع سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه استان محسوب می‌شود.

صادقی با تبریک انتصاب سردار مرتضی عباسی به عنوان فرمانده انتظامی استان زنجان، اظهار کرد: وی از فرزندان استان، دارای تحصیلات تخصصی در علوم انتظامی و از مدیران باتجربه مجموعه فراجاست که مسیر مسئولیت‌های خود را از سطوح کارشناسی تا جانشینی فرماندهی انتظامی استان به صورت پلکانی طی کرده و شناخت دقیق و جامعی از ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای انتظامی استان دارد.

وی گفت:عباسی به اخلاق‌مداری، قانون‌گرایی، مردم‌محوری و توجه به پیشگیری در کنار مقابله با آسیب‌ها و جرایم شناخته می‌شود و این ویژگی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بیش از پیش جایگاه انتظامی استان و افزایش رضایتمندی عمومی باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه امروز مقوله امنیت نسبت به گذشته پیچیده‌تر، چندلایه‌تر و با تهدیدات نوظهور همراه است، گفت : تحقق امنیت پایدار نیازمند همکاری مستمر همه دستگاه‌ها، تقویت مشارکت اجتماعی، هماهنگی میان نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی، بهره‌گیری از روش‌های علمی، توسعه پلیس‌های تخصصی، ارتقای سرمایه انسانی و تجهیز مناسب مجموعه انتظامی است.

وی همچنین بر پرهیز از امنیتی کردن حوزه‌های غیرامنیتی، تقویت ارتباط مستقیم پلیس با مردم، افزایش اعتماد عمومی و استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای متخصص درون سازمانی تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود با حمایت فرماندهی کل انتظامی و مدیریت جدید استان، روند ارتقای خدمات انتظامی و افزایش رضایتمندی مردم با شتاب بیشتری ادامه یابد.