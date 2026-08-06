پایداری دمای هوا تا دوشنبه در استان اردبیل

مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بر اساس آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی هوا، تا روز دوشنبه جو استان در اغلب ساعات شبانهروز در بیشتر مناطق نسبتاً پایدار خواهد بود.
با این حال، امروز (پنجشنبه) در نوار شرقی استان، بهویژه نواحی هممرز با استان گیلان، و نیز بخشهایی از مناطق جنوبی، بهدنبال تقویت جریانات شمالی، افزایش ابرهای کوتاهقد و تشکیل مه پیشبینی میشود. این شرایط در برخی ساعات ممکن است با بارشهای خفیف و پراکنده یا بارانریزه همراه باشد.
از نظر دمایی، امروز در نواحی مرکزی و جنوبی استان کاهش نسبی دما رخ خواهد داد و در شهرستان مرکزی و نیز خلخال، هوایی نسبتاً خنک حاکم میشود.
باد غالب در اغلب مناطق شرقی با سرعت ملایم تا متوسط خواهد بود؛ اما در ساعات بعدازظهر بر سرعت آن افزوده شده و در برخی نواحی به نسبتاً شدید میرسد. این الگوی وزش باد، بهویژه در بعدازظهرها، تا روز دوشنبه تداوم خواهد داشت.
تداوم پایداری نسبی جو
از روز شنبه، با تداوم پایداری نسبی جو، روند افزایش دما در سطح استان آغاز میشود و بهتدریج شرایط گرمتر و الگوی تابستانی غالب خواهد شد. روز یکشنبه افزایش دما محسوستر خواهد بود و هوای گرم دستکم تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار میشود.
تأثیر عوامل محلی و گرمایش روزانه
استقرار پرارتفاع جنبحارهای بر فراز منطقه، احتمال شکلگیری سامانههای بارشی گسترده و مؤثر را محدود میکند؛ از اینرو، بارندگی فراگیر در سطح استان پیشبینی نمیشود. با این وجود، از شنبه تا دوشنبه، تحت تأثیر عوامل محلی و گرمایش روزانه، رشد ابرهای هم رفتی در مناطق کوهپایهای مرکز و جنوب استان دور از انتظار نیست. در این نواحی، بهویژه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی جنوب، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و کوتاهمدت همراه با رعدوبرق وجود دارد.
از روز سهشنبه نیز، در صورت تداوم الگوهای جوی فعلی، احتمال ناپایداری در مناطق مرکزی و جنوبی استان، عمدتاً از بعدازظهر تا اوایل شب، افزایش مییابد.
با توجه به ماندگاری هوای گرم در روزهای آینده، به هماستانیهای گرامی توصیه میشود مدیریت مصرف آب و برق را با دقت بیشتری در دستور کار قرار دهند.
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