عطر عاشورا در کوچه های مشگین شهر؛جاماندگان اربعین حماسه جاودان آفریدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - همزمان با روز اربعین حسینی، خیابان های مشگین شهر رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان مشگین شهر با حضور پرشور و بی بدیل مردم ولایت مدار این دیار، صحنه های از عشق و ارادت به سرور و سالار شهیدان را رقم زد. این آیین باشکوه که هرساله جلوهای از همدلی و انسجام امت اسلامی است، امسال نیز با شور و حرارتی مضاعف در سطح شهرستان برگزار شد.

جمعیت انبوه عزاداران حسینی با پای پیاده و سردادن نوحه های عاشورایی، با راهپیمایی خود بار دیگر با آرمان های والای سیدالشهدا(ع) تجدیدمیثاق کنند. پرچم های مشکی و مزین به نام اباعبدالله، چشم اندازی باشکوه به این راهپیمایی عظیم بخشیده بود و فضای شهر را آکنده از عطر معنویت و حماسه کرده بود. پیش از آغاز حرکت، بانوان مشگین شهری با چادرهای مشکی و اشک های جاری، منظره های بی نظیری از ارادت خلق کرده بودند که در هیچ قابی نمی گنجید .

پیاده روی اربعین؛ نمایش اتحاد و استکبارستیزی

حجت الاسلام صادق صمدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد جهانی این حرکت عظیم، اظهار کرد: پیاده روی اربعین، نمایش اوج یکپارچگی مسلمانان جهان در مقابله با استکبار و کشورهای مزدور است. دشمنان دوست ندارند این گردهمایی عظیم حسینی به خوبی در جهان مخابره شود، چراکه میترسند وحدت مسلمانان جهان ذیل شعار «لبیک یا حسین» آنان را متزلزل و نابود کند.

وی با تأکید بر اینکه راهپیمایی اربعین یک رزمایش جهانی برای استکبارستیزی است، تصریح کرد: مکتب سیدالشهدا(ع) یک میدان جهانی برای تقویت جبهه مقاومت اسلامی و راهبردی مهم برای تمدنسازی در مسیر ظهور حضرت ولی عصر(عج) محسوب میشود. این راهپیمایی فرصتی استثنایی برای تزکیه نفس است که هر قدم آن، آلودگی های روح انسان را پاک میکند.

خدمت رسانی و میزبانی بی نظیر از زائران حسینی

موکب های متعدد در طول مسیر پیاده روی با پذیرایی از عزاداران، جلوهای از مهمان نوازی ایرانی را به نمایش گذاشته بودند. چایخانه های صلواتی، ایستگاه های پذیرایی و توزیع نذورات متبرک، فضایی سرشار از صمیمیت و همدلی میان شرکتکنندگان ایجاد کرده بود و خستگی راه را از تن زائران به در میکرد.

مهدی بخشی، فرماندار شهرستان مشگین شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از حضور حماسی مردم، این آیین را نشان های از بصیرت و دلدادگی امت اسلامی دانست و گفت: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی، پیامی روشن برای جهانیان دارد که ملت ایران همواره بر آرمانهای عاشورایی خود وفادار ماندهاند. هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، نشان از عزم ملی برای پاسداشت این حماسه ماندگار دارد.

در میان جمعیت، زنان و مادرانی حضور داشتند که با کودکان خردسال خود در این مسیر عشق گام برداشته بودند. یکی از بانوان مؤمن و انقلابی مشگین شهر که هر ساله همراه با فرزندان خود در این آیین شرکت میکند، مادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با چشمانی اشکبار گفت: «هدف ما از آوردن فرزندانمان به این راهپیمایی، فقط شرکت در یک مراسم نیست؛ می خواهیم از همان سنین کودکی، عشق به اهل بیت(ع) و فرهنگ فداکاری و آزادگی را در وجودشان نهادینه کنیم. دوست داریم آنها درسهای بزرگ قیام کربلا را از مکتب امام حسین(ع) بیاموزند و بدانند که عزت و سربلندی یک ملت، در گرو ایستادگی بر حق و شهادت طلبی است.

وی افزود: وقتی می بینم فرزندانم با پای کوچک شان در این مسیر قدم برمیدارند و نام حسین را بر لب دارند، دلم آرام میگیرد که این فرهنگ ناب، نسل به نسل منتقل خواهد شد.

پیرغلامانی که خاطرات را روایت می کنند

یکی از پیرغلامان باسابقه و خادمان قدیمی حسینیه های مشگین شهر که بیش از پنج دهه از عمر خود را در مسیر خدمت به ساحت مقدس اهل بیت(ع) سپری کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بغضی در گلو گفت: از همان کودکی، پای منبرهای روضه و مراسم محرم بزرگ شده ام. در آن زمان ها، امکانات مالی و رفاهی به اندازه امروز نبود، اما عشق و ارادت مردم به امام حسین(ع) آنچنان در دل و جانشان ریشه دوانده بود که بی نظیر بود. همین عشق و شور حسینی بود که نگذاشت این آیین ها به فراموشی سپرده شود و امروز نیز با همان صلابت و بلکه پرشورتر از همیشه، شاهد برپایی این راهپیمایی عظیم هستیم.

وی با اشاره به نسل جوان ادامه داد: حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این مسیر، بزرگترین امید من است. وقتی حلقههای انس و عشق را میبینم که در کنار پیشکسوتان شکل میگیرد، میدانم که این فرهنگ ناب تا ظهور حضرت مهدی(عج) زنده خواهد ماند.

جاماندگانی که هرگز جامانده نیستند

آنچه در این روز در مشگین شهر به نظاره نشست، صرفاً یک راهپیمایی نبود؛ بلکه حماسه ای عاشورایی بود که توسط جاماندگانی رقم خورد که هرگز از قافله عشق به امام حسین(ع) عقب نمانده اند. پیر و جوان، زن و مرد، همگی با گام هایی استوار، مسیر عشق را پیمودند و با سیل اشک و آه، یاد مظلومیت کربلا را زنده نگه داشتند. مدیحه سرایی مداحان اهل بیت(ع) و نوای گرم مرثیه ها، حال و هوای این مراسم معنوی را دوچندان کرده بود.

در پایان این آیین پرشور، عزاداران حسینی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام داشتند و بار دیگر ثابت کردند که راه سیدالشهدا(ع)،. تا ظهور منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و حماسه جاماندگان اربعین در مشگین شهر، به عنوان یکی از باشکوهترین حرکتهای مردمی سال ۱۴۰۵ در تاریخ این دیار ثبت شد.