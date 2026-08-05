وزش باد شمالی و کاهش دمای هوا از پنجشنبه در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل در بررسی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس تحلیل برون‌داد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، جو استان اردبیل تا هفته آینده تحت تأثیر الگوی تابستانه و جریانات شمالی قرار خواهد داشت. طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، روند افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین، به دلیل شرایط فصلی و محلی، رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق، در مناطق جنوبی استان طی ساعات بعدازظهر روز چهارشنبه دور از انتظار نیست.

از روز پنجشنبه تا عصر جمعه، با تقویت جریانات شمالی، دمای هوا روندی نزولی خواهد داشت. در این بازه، به‌ویژه در نوار شرقی و مناطق هم‌جوار با استان گیلان، شاهد افزایش پوشش ابر، کاهش ارتفاع کف ابر، پدیده مه و رخداد بارش‌ خفیف باران و باران ریزه خواهیم بود. وزش باد در اکثر ساعات ملایم تا متوسط برآورد می‌شود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت باد با جهت غالب شرقی قابل پیش‌بینی است.

بر اساس اعلام اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطره وضع هوا، از روز شنبه، روند افزایش دما آغاز و در روز یکشنبه تشدید خواهد شد؛ این وضعیت جوی گرم تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود. اگرچه انتظار نمی‌رود بیشینه دما به رکوردهای ثبت‌شده در تیر و نیمه اول مردادماه سال جاری برسد، اما به دلیل تداوم طولانی‌مدت‌تر این موج گرمایی، رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری است.

لذا به هم‌استانی‌های محترم توصیه می‌شود ضمن مدیریت بهینه مصرف آب و برق، از حضور طولانی‌مدت در فضای باز طی ساعات اوج تابش خورشید به‌منظور پیشگیری از گرمازدگی و پرتوهای فرابنفش (UV) اجتناب ورزند.