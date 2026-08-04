خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی: اربعین، تنها چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیست؛ اربعین، امتداد نهضتی است که قرن‌هاست دل‌های آزادگان جهان را به کربلا پیوند داده و پیام ایثار، آزادی‌خواهی و مبارزه با ظلم را زنده نگه داشته است. این اجتماع عظیم بشری که هر ساله در صحرای گرم عراق رخ می‌دهد، به‌راستی یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های تاریخ بشریت محسوب می‌شود؛ جایی که میلیون‌ها انسان با هر زبان و نژادی، بی‌آنکه قرار قبلی داشته باشند، در یک نقطه گرد هم می‌آیند تا وفاداری خود را به سیدالشهدا (ع) و آموزه‌های ناب او نشان دهند و فریاد «لبیک یا حسین» را تا آسمان کربلا اوج دهند.

بیستم ماه صفر، روزی است که میلیون‌ها دلداده از اقصی نقاط جهان، با پای دل راهی کربلا می‌شوند و آنان که از این قافله جا مانده‌اند، با برگزاری آیین «جاماندگان اربعین» نشان می‌دهند که فاصله جغرافیایی، هرگز مانعی برای دلدادگی به سیدالشهدا (ع) نیست.

صبح امروز، مردم مرزدار، مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان پارس‌آباد همزمان با سراسر کشور، از جوار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی حرکت خود را آغاز کردند و با پیاده‌روی تا مسجد جامع این شهرستان، به جمع جاماندگان اربعین حسینی پیوستند. این حرکت خودجوش و مردمی، بی‌شک نشان‌دهنده عمق باورها و اعتقادات ریشه‌دار این دیار است؛ دیاری که همواره در طول تاریخ، پیشگام عشق به خاندان رسالت بوده و امروز نیز با این حضور پرشور، یک بار دیگر ثابت می‌کند که خون حسین (ع) در رگ‌های مردم این خطه جاری است.

داستانی از شور و شوق و دلدادگی

پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان، دوشادوش یکدیگر گام برداشتند تا بار دیگر با آرمان‌های عاشورا تجدید میثاق کنند؛ گام‌هایی که هر یک، حکایت داستانی از شور و شوق و دلدادگی بود و چهره‌هایی که هر کدام، روایتی از عشق به آزادگی و حریت را در خود داشتند.

فضای مسیر پیاده‌روی، جلوه‌ای از عشق و معنویت بود؛ اشک، نوحه، زمزمه زیارت اربعین و پرچم‌های سیاه و سرخ حسینی، حال و هوایی شبیه جاده نجف تا کربلا به این شهر بخشیده بود. شرکت‌کنندگان با گام‌هایی استوار، این پیام را به جهانیان مخابره کردند که اگرچه توفیق حضور در کربلای معلی را نیافته‌اند، اما دل‌هایشان همواره در حریم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌تپد.

سراسر این مسیر پنج‌کیلومتری، مملو از صحنه‌های تأمل‌برانگیز بود؛ مادری که کودک خردسال خود را در بغل گرفته و با چشمانی بارانی، فرزندش را با فرهنگ عاشورا آشنا می‌کرد، پیری که با عصا بر زمین می‌کوبید و اشک می‌ریخت، نوجوانی که مشت‌های گره‌کرده‌اش نشان از عزمی راسخ در راه استمرار مکتب حسینی داشت و جوانانی که با شور و حالی وصف‌ناشدنی، سرودهای انقلابی و مدحی سر می‌دادند.

آیین جاماندگان اربعین با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و جوانان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی سرشار از حزن، معرفت و همدلی، یاد و نام سرور و سالار شهیدان و یاران وفادارش را گرامی داشتند.

در طول این مسیر معنوی، صحنه‌های بی‌نظیری از همدلی و همزبانی شکل گرفت؛ عزادارانی که به‌نوبت پرچم‌های عزاداری را بر دوش می‌کشیدند، گروه‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی که با نظمی تحسین‌برانگیز، مرثیه‌سرایی می‌کردند و دسته‌های عزاداری که با حرکت موزون خود، فضایی غم‌آلود و در عین حال مملو از شور حسینی خلق کرده بودند. کودکان با دست‌های کوچک خود، در توزیع نذورات شرکت می‌جستند و پیرمردان و پیرزنان با چهره‌هایی نورانی، روایت‌هایی از عشق به امام حسین (ع) را در گوش نسل جوان زمزمه می‌کردند و این گونه بود که میراث معنوی عاشورا، دست به دست در میان جمعیت چرخید و همه را زیر چتر واحد عشق به اهل بیت (ع) گرد هم آورد.

طول مسیر، موکب‌های مردمی با الهام از فرهنگ میزبانی اربعین، با توزیع آب، شربت، چای، غذا و نذورات از عزاداران پذیرایی کردند و جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، کرامت و خدمت بی‌منت را به نمایش گذاشتند؛ فرهنگی که هر سال در مسیر نجف تا کربلا تجلی می‌یابد.

این موکب‌ها که اغلب با هزینه‌های شخصی مردم و با عشق و ارادتی خالصانه برپا شده بودند، یادآور خیمه‌گاه‌های حسینی در صحرای کربلا بودند که در آن، آب و غذا در میان تشنگان تقسیم می‌شد و این بار، تشنگان معرفت بودند که از چشمه‌سار محبت اهلبیت (ع) سیراب می‌شدند و هر لیوان آبی که به عزاداری می‌رسید، نذر سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) بود.

در سطح شهر نیز کسبه و بازاریان پارس‌آباد در اقدامی خودجوش، مغازه‌های خود را تعطیل کرده و با نصب پرچم‌ها و پارچه‌های سیاه بر سردر واحدهای صنفی، در سوگ سید و سالار شهیدان به عزاداری پرداختند. این تعطیلی گسترده و هماهنگ که بی‌هیچ دستوری از سوی هیچ نهادی صورت گرفت، نشان از ارادت عمیق بازاریان این خطه به ساحت مقدس اهل بیت (ع) داشت و فضای شهر را به حسینیه‌ای بزرگ تبدیل کرده بود که در آن، آوای «یا حسین» از هر کوچه و بازار به گوش می‌رسید.

همزمان در شهرها، روستاها و مناطق عشایری این شهرستان، آیین‌های مذهبی، قرائت زیارت اربعین، تعزیه‌خوانی، شبیه‌خوانی، مداحی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و اطعام عزاداران برگزار شد و جلوه‌ای از عشق دیرینه مردم این منطقه به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت.

مکتب عاشورا؛ بزرگ‌ترین مدرسه تربیت نسل آینده

حجت‌الاسلام علی اکبر باقری بنابی امام جمعه شهرستان پارس‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهپیمایی اربعین اظهار کرد: راهپیمایی بزرگ اربعین، مهم‌ترین میدان جهاد تبیین، دشمن‌ستیزی و فرصتی بی‌نظیر برای ابراز ارادت مسلمانان و آزادگان جهان به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت عظیم این اجتماع عظیم انسانی در راستای ترویج معارف ناب اسلامی، افزود: آنچه امروز در مسیر پیاده‌روی جاماندگان مشاهده می‌شود، گواهی روشن بر این است که مکتب حسینی نه در یک زمان و مکان خاص، بلکه در دل تمامی زمان‌ها و مکان‌ها جاری است و هر کس که دل در گرو عشق به خدا و اولیای الهی داشته باشد، بی‌گمان در قافله سالار شهیدان حضور خواهد داشت.

امام جمعه شهرستان پارس‌آباد گفت: مکتب عاشورا بزرگ‌ترین سرمایه فرهنگی و اعتقادی برای هدایت نسل جوان است و می‌تواند آنان را در برابر آسیب‌ها و توطئه‌های فرهنگی مصون نگه دارد. امام حسین (ع) نماد آزادگی، عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم است و تبیین فرهنگ عاشورا برای نسل نوجوان و جوان، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دسیسه‌های دشمنان برای دور کردن جوانان از مسیر حق و حقیقت، بر لزوم هوشیاری و بصیرت‌افزایی در میان نسل جدید تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین درست واقعه عاشورا و پیام‌های آن برای نوجوانان و جوانان هستیم تا آنان با الگوگیری از اسوه‌های بزرگ دینی، بتوانند در برابر هجمه‌های فرهنگی و شبهات دشمن، ایستادگی کنند و راه سعادت را از تباهی باز شناسند.

مردم شهرستان پارس‌آباد نیز در این آیین باشکوه، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تجدید بیعت کردند و با حضوری گسترده، بر وحدت، بصیرت و آمادگی خود برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و ایران عزیز تأکید کردند.

این حضور گسترده، پیامی روشن برای دشمنان داشت که مردم ایران اسلامی، با الهام از حماسه حسینی، همواره در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی حاضر بوده و هستند و هرگز اجازه نخواهند داد که توطئه‌های شوم استکبار جهانی، ذره‌ای از عزم و اراده آنان برای حراست از آرمان‌های بلند انقلاب بکاهد و این پیوند ناگسستنی میان امت و ولایت، نه‌تنها در روزهای عادی، بلکه در اعیاد و سوگواری‌های مذهبی نیز با صلابت تمام خودنمایی می‌کند.

موکب حضرت فاطمه‌الزهرا (س) شهرستان پارس‌آباد نیز همزمان با ایام اربعین، در جوار حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و منطقه تل‌زینبیه، افتخار خدمت‌رسانی به زائران حسینی را بر عهده دارد؛ افتخاری ارزشمند که نشان‌دهنده ارادت دیرینه مردم این شهرستان به ساحت اهل بیت (ع) است.

اعضای این موکب که از هفته‌ها پیش از اربعین، خود را آماده این میزبانی بزرگ کرده بودند، با برپایی ایستگاه‌های پذیرایی، درمانگاه‌های سیار و محل‌های اسکان موقت، تلاشی وافر در راه رفاه حال زائران کربلای معلی به کار بسته بودند تا لبیک‌گوی شعار «زائران حسین، مهمانان ما هستند» باشند و گوشه‌ای از دین خود را نسبت به سیدالشهدا (ع) و دوستدارانش ادا کنند.

صدها عاشق دلباخته حسینی در پایان پیاده‌روی جاماندگان اربعین در پارس‌آباد، هم‌صدا فریاد برآوردند: «یا اباعبدالله؛ اگر در عاشورا نبودیم تا یاریت کنیم، امروز آمده‌ایم تا با همه وجود اعلام کنیم که راهت زنده است و جان خویش را فدای آرمان‌های تو خواهیم کرد.»

این ندا، در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر پیچید و با آوای مدیحه‌سرایان و نوحه‌خوانان در هم آمیخت و فضایی ملکوتی خلق کرد که در آن، دلها به آسمان معرفت پرواز کرد و غبار غم و اندوه از چهره‌ها شسته شد تا همگان یقین کنند که خون شهیدان کربلا، هیچ‌گاه هدر نمی‌رود و راه آنان، تا همیشه تاریخ، پرچم‌دار آزادگی و عدالت‌خواهی خواهد بود و این، همان حقیقت بزرگ اربعین است که هرساله با حضور میلیونی عاشقان حسینی، بار دیگر به جهانیان اثبات می‌شود و جاودانگی مکتبی را به نمایش می‌گذارد که شعار اصلی‌اش، «هیهات منا الذله» است.