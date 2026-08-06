حسینی: کاهش اطاله دادرسی و تکریم مردم اولویت دستگاه قضایی کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی به صورت سرزده از مجتمع محاکم حقوقی شهرستان سنندج بازدید کرد و روند فعالیت شعب این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید که حدود سه ساعت به طول انجامید، با هدف بررسی وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها، تحلیل آمار عملکرد شعب و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود در مجتمع محاکم حقوقی سنندج انجام شد.

رئیس کل دادگستری کردستان در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگو با قضات، کارکنان اداری و تعدادی از مراجعه‌کنندگان، بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات مردم و رفع موانع موجود در مسیر ارائه خدمات قضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: رفع اطاله دادرسی، اتقان آرای قضایی و رفتار همراه با احترام با ارباب رجوع باید سرلوحه فعالیت تمامی کارکنان دستگاه قضایی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد مجموعه‌های زیرمجموعه نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات قضایی دارد، افزود: دقت و پایش مستمر در تمامی سطوح قضایی و اداری، زمینه‌ساز بهبود عملکرد و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا خواهد بود.

وی در ادامه این بازدید، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع برخی مشکلات و نیازهای اداری کارکنان صادر و توصیه‌های لازم را برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد مجموعه ارائه کرد.

در این بازدید، ستار اکبری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان سنندج، رئیس کل دادگستری استان کردستان را همراهی کرد.