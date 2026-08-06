جلالی: مهار ۲۹ مگاوات تلفات برق معادل ساخت ده نیروگاه خورشیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح شانزدهمین مانور ملی «مهتاب» اظهار کرد: اقدامات انجامشده در کاهش تلفات انرژی، سرمایهای ارزشمند برای کشور است.
وی افزود: کارکنان صنعت برق در خط مقدم تأمین برق پایدار قرار دارند و در روزهای اوج مصرف با تلاش شبانهروزی، نقش مهمی در کاهش تلفات و مدیریت مصرف ایفا میکنند.
جلالی تصریح کرد: جلوگیری از بیش از ۲۹ مگاوات تلفات برق در استان مرکزی،تقریبا معادل احداث ۱۰ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی است و این دستاورد نشاندهنده اهمیت اقدامات فنی و مدیریتی در صنعت برق است.
وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد مشترکان خانگی الگوی مصرف برق را رعایت میکنند ادامه داد: بخش عمده مصرف برق خانگی مربوط به تعداد محدودی از مشترکان پرمصرف است و لازم است برنامههای مدیریت مصرف با تمرکز بر این گروه اجرا شود تا ضمن جلوگیری از اتلاف انرژی، عدالت نیز در اجرای سیاستها رعایت شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مدیریت مصرف باید با تفکیک مشترکان دارای اضافهمصرف از متخلفان برقدزدی و با رویکردی اقناعی و اخلاقمدار اجرا شود.
جلالی با اشاره به ظرفیتهای شهرستانهای محلات و دلیجان در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: شهرستان محلات با افتتاح نخستین نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی کشور، پیشگام توسعه انرژیهای پاک شد و دلیجان نیز از ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی برخوردار است.
وی ضمن قدردانی از مشارکت دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف و کاهش تلفات برق، بر استمرار همافزایی میان دستگاهها برای حفظ پایداری شبکه برق کشور تأکید کرد.
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