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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

جلالی: مهار ۲۹ مگاوات تلفات برق معادل ساخت ده نیروگاه خورشیدی است

جلالی: مهار ۲۹ مگاوات تلفات برق معادل ساخت ده نیروگاه خورشیدی است

محلات- نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از بیش از ۲۹ مگاوات تلفات برق، معادل احداث حدود ۱۰ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح شانزدهمین مانور ملی «مهتاب» اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در کاهش تلفات انرژی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

وی افزود: کارکنان صنعت برق در خط مقدم تأمین برق پایدار قرار دارند و در روزهای اوج مصرف با تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در کاهش تلفات و مدیریت مصرف ایفا می‌کنند.

جلالی تصریح کرد: جلوگیری از بیش از ۲۹ مگاوات تلفات برق در استان مرکزی،تقریبا معادل احداث ۱۰ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی است و این دستاورد نشان‌دهنده اهمیت اقدامات فنی و مدیریتی در صنعت برق است.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد مشترکان خانگی الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند ادامه داد: بخش عمده مصرف برق خانگی مربوط به تعداد محدودی از مشترکان پرمصرف است و لازم است برنامه‌های مدیریت مصرف با تمرکز بر این گروه اجرا شود تا ضمن جلوگیری از اتلاف انرژی، عدالت نیز در اجرای سیاست‌ها رعایت شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مدیریت مصرف باید با تفکیک مشترکان دارای اضافه‌مصرف از متخلفان برق‌دزدی و با رویکردی اقناعی و اخلاق‌مدار اجرا شود.

جلالی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان‌های محلات و دلیجان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: شهرستان محلات با افتتاح نخستین نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی کشور، پیشگام توسعه انرژی‌های پاک شد و دلیجان نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است.

وی ضمن قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف و کاهش تلفات برق، بر استمرار هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای حفظ پایداری شبکه برق کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6909812

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