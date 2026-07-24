به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قلی ابراهیمی در دیدار با مدیران ارشد صنعت برق استان مرکزی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت افزایش تاب‌آوری ملی، اظهار کرد: صنعت برق یکی از مهم‌ترین بخش‌های راهبردی کشور است و مدیریت صحیح این حوزه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت و آرامش مردم دارد وباید با تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مصرف، از ایجاد مشکلات برای مردم جلوگیری کنیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت برق استان مرکزی، گفت: با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های موجود، اقدامات انجام‌شده در مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت‌های تولید برق قابل تقدیر است و موجب شده عبور از پیک مصرف نسبت به گذشته با شرایط بهتری انجام شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از ضرورت‌های کشور دانست و افزود: انرژی خورشیدی یکی از ظرفیت‌های مهم است، اما نباید تمام برنامه‌ریزی‌ها به یک حوزه محدود شود. سبد تأمین انرژی کشور باید متنوع باشد تا ضمن کاهش ریسک، پایداری شبکه نیز افزایش یابد.

وی همچنین بر لزوم رعایت استانداردها در اجرای طرح‌های خورشیدی تأکید کرد و گفت: استفاده از پنل‌ها، اینورترها و تجهیزات باکیفیت و استاندارد، شرط موفقیت طرح‌های توسعه‌ای است و نباید کیفیت فدای سرعت اجرای پروژه‌ها شود.

ابراهیمی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و صنعتی استان مرکزی، خواستار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی برای ارتقای راندمان تجهیزات و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در حوزه انرژی شد و گفت: استان مرکزی از توانمندی لازم برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های فناوری و نوآوری در حوزه انرژی برخوردار است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر درباره مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: آگاهی‌بخشی به مردم، ایجاد امید و تبیین دستاوردهای صنعت برق، نقش مهمی در همراهی جامعه با برنامه‌های مدیریت مصرف و عبور موفق از دوره‌های اوج مصرف خواهد داشت.

لزوم هم افزایی مردم و مسئولان در مدیریت مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای عبور موفق از پیک مصرف برق، اظهار کرد: همدلی مردم، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان داشته است.

محمد نیکویی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اصلاح الگوی مصرف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت برای افزایش تاب‌آوری شبکه و تأمین برق پایدار در استان مرکزی است.

وی با قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس از صنعت برق، تصریح کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای این صنعت نیازمند تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و همچنین مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی است.

نیکویی تأکید کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تداوم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی شبکه، توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات، تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب و تأمین برق پایدار به مشترکان به کار خواهد گرفت.