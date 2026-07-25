بیش از ۳هزار انشعاب غیرمجاز برق در مرکزی جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نیکویی اظهار کرد: طرح مهتاب از اسفندماه سال گذشته در استان مرکزی آغاز و با وجود شرایط خاص و محدودیتهای ایجادشده، عملیات میدانی و نظارتی بدون وقفه ادامه یافته است.
وی افزود: اجرای برنامههای هدفمند برای شناسایی و حذف انشعابات غیرمجاز، اصلاح شبکه، تعویض تجهیزات فرسوده و توسعه زیرساختهای هوشمندسازی، نقش مؤثری در کاهش تلفات انرژی و مدیریت مصرف برق استان داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به مهمترین اقدامات انجامشده در قالب این طرح گفت: چهار هزار و ۹۲۲ کنتور معیوب تعویض یا اصلاح، ۳۴۲ مورد دستکاری کنتور رفع، سه هزار و ۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز جمعآوری و ۶۷۹ انشعاب نیز به انشعاب دائم یا موقت تبدیل شده است.
نیکویی گفت: همچنین ۸۰ کنتور هوشمند، ۱۰۱ دستگاه شمارشگر، یک هزار و ۷۷۷ فیوز محدودکننده و یک هزار و ۷۳۲ کنتور جدید در شبکه نصب شده است.
وی ادامه داد: در بخش پایش و کنترل نیز شش هزار و ۳۶۴ حلقه چاه آب کشاورزی، شش هزار و ۵۵۱ کنتور دیماندی، ۱۸ هزار و ۱۳ کنتور عادی و یک هزار و ۲۶۸ کنتور مساجد مورد آزمون قرار گرفته و ۱۶ هزار و ۴۴۱ متر کابل غیرمجاز نیز از شبکه جمعآوری شده است.
نیکویی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات موجب کاهش ۲۵.۲ مگاواتی بار مصرف شبکه برق استان شده است، تصریح کرد: این میزان صرفهجویی سهم قابل توجهی در کاهش ناترازی انرژی، افزایش پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان استان مرکزی داشته است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی در اجرای طرح «مهتاب» تأکید کرد: برنامه شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، اصلاح شبکه و کاهش تلفات انرژی با جدیت ادامه خواهد داشت تا زمینه ارتقای بهرهوری و پایداری شبکه برق استان بیش از پیش فراهم شود.
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