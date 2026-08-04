نیکویی: ۲۵۸ کیلووات از توان مصرفی برق مرکزی کاسته شد

محمد نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای پانزدهمین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب» در استان مرکزی با هدف ارتقای پایداری شبکه برق، ساماندهی انشعابات، کاهش تلفات انرژی و شناسایی و رفع نواقص فنی شبکه توزیع برق انجام شد.

وی افزود: این مانور با هدف مدیریت بهینه مصرف، مقابله با انشعابات غیرمجاز و ارتقای دقت اندازه‌گیری انرژی در شهرستان فراهان اجرا شد.

نیکویی تصریح کرد: در این عملیات، ۴۷ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۵۰ حلقه چاه آب کشاورزی با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و کاهش فشار بر شبکه برق مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بخش تجهیزات اندازه‌گیری، علاوه بر تست و بازرسی از ۵۱ مسجد، ۱۹۲ مورد تست کنتور عادی و ۵۸ مورد تست کنتور دیماندی انجام و ۴۹ کنتور معیوب اصلاح و ۷ کنتور جدید نیز در شبکه نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: ۲۹۸ هزار و ۱۷۴ کیلووات‌ساعت انرژی شناسایی و با اجرای اقدامات فنی، ۲۵۸ کیلووات از توان مصرفی شبکه کاهش یافت.

وی افزود: نصب ۸۹ دستگاه فیوز محدودکننده و جمع‌آوری ۵۵۳ متر کابل، از دیگر اقدامات انجام‌شده برای استاندارد سازی شبکه و کاهش تلفات انرژی در استان مرکزی بوده است.

نیکویی بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تداوم اجرای مانور مهتاب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و نظارتی، کاهش تلفات، مقابله با انشعابات غیرمجاز و ارتقای پایداری شبکه برق را دنبال می‌کند.