البرز در آستانه میزبانی اردوهای تیم ملی تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی، در سفر به استان البرز و با حضور در هیأت تیراندازی استان و سالن مالک اشتر کرج، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و روند بهسازی و ارتقای آن را بررسی کرد و بر ظرفیتهای البرز برای توسعه این رشته تأکید کرد.
سرپرست فدراسیون تیراندازی در حاشیه این بازدید، اقدامات انجامشده در هیأت استان را نویدبخش آیندهای روشن دانست و گفت: اتفاقات خوبی در مدت اخیر رقم خورده است.
وی با قدردانی از تلاشهای مسئولان هیأت تیراندازی استان افزود: سرپرست هیأت در مدت کوتاه مسئولیت خود، شرایط مطلوبی را فراهم کرده که شایسته تقدیر است.
توسعه زیرساختها شرط میزبانی اردوهای ملی
برخورداری توسعه زیرساختهای تخصصی و حمایت از ورزشکاران را از عوامل اصلی رشد این رشته عنوان و تصریح کرد: با تکمیل بهسازی سالن مالک اشتر، البرز میتواند به میزبان اردوهای تیمهای ملی تبدیل شود.
سرپرست فدراسیون تیراندازی در پایان تأکید کرد: تعامل میان فدراسیون، ادارهکل ورزش و جوانان و هیأت استان، زمینهساز شناسایی استعدادهای جدید و تبدیل البرز به یکی از قطبهای تیراندازی کشور خواهد بود.
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