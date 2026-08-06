البرز در آستانه میزبانی اردوهای تیم ملی تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی، در سفر به استان البرز و با حضور در هیأت تیراندازی استان و سالن مالک اشتر کرج، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و روند بهسازی و ارتقای آن را بررسی کرد و بر ظرفیت‌های البرز برای توسعه این رشته تأکید کرد.

سرپرست فدراسیون تیراندازی در حاشیه این بازدید، اقدامات انجام‌شده در هیأت استان را نویدبخش آینده‌ای روشن دانست و گفت: اتفاقات خوبی در مدت اخیر رقم خورده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان هیأت تیراندازی استان افزود: سرپرست هیأت در مدت کوتاه مسئولیت خود، شرایط مطلوبی را فراهم کرده که شایسته تقدیر است.

توسعه زیرساخت‌ها شرط میزبانی اردوهای ملی

برخورداری توسعه زیرساخت‌های تخصصی و حمایت از ورزشکاران را از عوامل اصلی رشد این رشته عنوان و تصریح کرد: با تکمیل بهسازی سالن مالک اشتر، البرز می‌تواند به میزبان اردوهای تیم‌های ملی تبدیل شود.

سرپرست فدراسیون تیراندازی در پایان تأکید کرد: تعامل میان فدراسیون، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیأت استان، زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای جدید و تبدیل البرز به یکی از قطب‌های تیراندازی کشور خواهد بود.