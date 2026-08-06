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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

البرز در آستانه میزبانی اردوهای تیم ملی تیراندازی

البرز در آستانه میزبانی اردوهای تیم ملی تیراندازی

کرج _ سرپرست فدراسیون تیراندازی، با اعلام خبر احتمال میزبانی البرز از اردوهای تیم ملی تیر اندازی، استان البرز را در آستانه تبدیل به یکی از قطب‌های اصلی این رشته در کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی، در سفر به استان البرز و با حضور در هیأت تیراندازی استان و سالن مالک اشتر کرج، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و روند بهسازی و ارتقای آن را بررسی کرد و بر ظرفیت‌های البرز برای توسعه این رشته تأکید کرد.

سرپرست فدراسیون تیراندازی در حاشیه این بازدید، اقدامات انجام‌شده در هیأت استان را نویدبخش آینده‌ای روشن دانست و گفت: اتفاقات خوبی در مدت اخیر رقم خورده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان هیأت تیراندازی استان افزود: سرپرست هیأت در مدت کوتاه مسئولیت خود، شرایط مطلوبی را فراهم کرده که شایسته تقدیر است.

توسعه زیرساخت‌ها شرط میزبانی اردوهای ملی

البرز در آستانه میزبانی اردوهای تیم ملی تیراندازی

برخورداری توسعه زیرساخت‌های تخصصی و حمایت از ورزشکاران را از عوامل اصلی رشد این رشته عنوان و تصریح کرد: با تکمیل بهسازی سالن مالک اشتر، البرز می‌تواند به میزبان اردوهای تیم‌های ملی تبدیل شود.

سرپرست فدراسیون تیراندازی در پایان تأکید کرد: تعامل میان فدراسیون، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیأت استان، زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای جدید و تبدیل البرز به یکی از قطب‌های تیراندازی کشور خواهد بود.

کد مطلب 6909830

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