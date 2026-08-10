به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی صبح دوشنبه در نشست با آموزش و پرورش گفت: این اقدام در ادامه برنامه‌های راهبردی استان برای توسعه آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز حوزه حفاظت، پس از تجربه موفق راه‌اندازی نخستین مدرسه محیط‌بانی در هنرستان کشاورزی امام حسین (ع) شهرستان خانمیرزا صورت می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی هنرستان شهید چهرازی فرخ‌شهر و همجواری آن با پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد، این مرکز ظرفیت مطلوبی برای پیوند میان آموزش‌های تئوری و مهارت‌های عملیاتی در محیط واقعی فراهم می‌کند که می‌تواند به ارتقای کیفیت دانش تخصصی هنرجویان کمک شایانی نماید.

محسن کریمی در پایان بیان کرد: حفاظت از محیط‌زیست پیش از آنکه به تجهیزات وابسته باشد، نیازمند نیروی انسانی متخصص و برخوردار از باور عمیق نسبت به صیانت از طبیعت است؛ لذا راه‌اندازی این رشته را باید سرمایه‌گذاری برای آینده محیط‌زیست استان دانست و امیدواریم با استمرار این مشارکت دستگاهی، شاهد گسترش آموزش‌های تخصصی محیط‌زیستی در سایر مناطق استان باشیم.

بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال‌وبختیاری در ادامه این جلسه با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی، اظهار داشت: توسعه رشته‌های تحصیلیِ منطبق با نیازهای بومی و استانی از اولویت‌های آموزش و پرورش است و رشته محیط‌بانی یکی از رشته‌های کارآمدی است که با اقلیم استان پیوند مستقیمی دارد.

وی افزود: این همکاری بستری را فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان ضمن فراگیری دروس تخصصی، با دغدغه‌ها و اهمیت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان از نزدیک آشنا شوند و آمادگی کامل داریم تا با تأمین زیرساخت‌های لازم در هنرستان شهید چهرازی، زمینه موفقیت و ارتقای کیفیت این دوره آموزشی را فراهم آوریم.