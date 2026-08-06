به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز پنجشنبه در جلسه هماهنگی طرح «میداندار»، اظهار داشت: استان لرستان در جریان تهاجم آمریکایی - صهیونیستی از جمله استانهایی بود که نقشمحوری در برابر دشمن در بخشهای مختلف در دفاع از کیان کشور عزیزمان ایفا کرد.
وی ادامه داد: در کنار نیروهای مسلح میدان، مردم نیز در بیش از ۱۶۰ شبانهروز ایستادگی در خیابان به رسالت خود در برابر دشمن، عمل کردند و حضور آنها تداوم حرکت رزمندگان در خیابان و نمایش جلوههای ویژه ایستادگی در برابر دشمن بوده است.
استاندار لرستان، تصریح کرد: بر همین اساس طرح ویژه «میدان یار» در سراسر کشور برای نمایش جلوههای ایثار، شجاعت، وفاداری و قدرت مردمی که در خیابانها ایستادگی کردند در سطح شهرستانها، استانها و سطح ملی برگزار میشود.
شاهرخی، گفت: مجموعه نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی و دولت در استان لرستان در جریان جنگ رمضان در کنار رشادتهای نیروهای سپاه پاسداران بهویژه سردار باقری فرمانده رشید سپاه استان، تلاشهای ویژهای برای مقابله با دشمن و رفع نیازهای مردم داشتند.
وی افزود: جنگ رمضان در تاریخ این کشور، علیرغم دردهایی چون شهادت قائد امت، فرماندهان رشید کشور، دانشمندان هستهای و شهادت رزمندگان و مردم بیگناه؛ ثبت خواهد شد؛ ولی حضور مردم در خیابانها در کنار رزم بیسابقه نیروهای نظامی ما، جهان را به متحیر و دشمن را مجبور به هزینههای زیادی کرده است.
استاندار لرستان، ادامه داد: بیشک مردم لرستان در طرح «میدان یار» نیز بهتناسب روحیات وفاداری، شجاعت و غیرت خود در سطح کشور نیز خوش میدرخشند.
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