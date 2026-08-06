به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، آیین پیاده‌روی خانوادگی ویژه اصحاب رسانه استان گلستان با حضور خبرنگاران، عکاسان، فعالان رسانه و فضای مجازی برگزار شد.

این برنامه در راستای گرامیداشت روز خبرنگار و در چارچوب برنامه‌های دومین اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان مسیر خانه طبیعت تا تپه نورالشهدای گرگان را به صورت پیاده طی کردند.

در پایان این مراسم، حاضران با حضور در تپه نورالشهدای گرگان و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم اصحاب رسانه و پاسداشت تلاش‌های خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار برگزار شد.