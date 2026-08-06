  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

پیاده‌روی خانوادگی اصحاب رسانه گلستان به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد

پیاده‌روی خانوادگی اصحاب رسانه گلستان به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد

گرگان- همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، آیین پیاده‌روی خانوادگی خبرنگاران، عکاسان، فعالان رسانه و فضای مجازی گلستان از خانه طبیعت تا تپه نورالشهدا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، آیین پیاده‌روی خانوادگی ویژه اصحاب رسانه استان گلستان با حضور خبرنگاران، عکاسان، فعالان رسانه و فضای مجازی برگزار شد.

این برنامه در راستای گرامیداشت روز خبرنگار و در چارچوب برنامه‌های دومین اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان مسیر خانه طبیعت تا تپه نورالشهدای گرگان را به صورت پیاده طی کردند.

در پایان این مراسم، حاضران با حضور در تپه نورالشهدای گرگان و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم اصحاب رسانه و پاسداشت تلاش‌های خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار برگزار شد.

کد مطلب 6909866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها