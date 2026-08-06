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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

میثم مرادی دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان همدان شد

میثم مرادی دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان همدان شد

همدان-میثم مرادی از فعالان تئاتر استان همدان در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان به‌عنوان دبیر این جشنواره انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان همدان ظهر پنج شنبه به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این جلسه با اشاره به جایگاه جشنواره تئاتر استانی این رویداد را یکی از مهم‌ترین، باسابقه‌ترین و اثرگذارترین رخدادهای هنری استان دانست و اظهار کرد: جشنواره تئاتر استانی با هدف رونق‌بخشی به تولید آثار نمایشی، ارزیابی و ارتقای کیفیت تولیدات، ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربه میان هنرمندان، کشف و معرفی استعدادهای نوظهور و تقویت جریان تئاتر در استان برگزار می‌شود.

سیدمحمدرضا جوادی با تشریح وظایف شورای سیاستگذاری افزود: انتخاب دبیر جشنواره، آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته، تعیین سیاست‌ها و راهبردهای برگزاری جشنواره، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای استان و نظارت بر تمامی مراحل برگزاری از مهم‌ترین وظایف این شورا است.

وی با تاکید بر ضرورت برخورداری دبیر جشنواره از شناخت کافی نسبت به جریان تئاتر استان ظرفیت‌های هنرمندان، شهرستان‌ها و مجموعه‌های نمایشی، ادامه داد: دبیر جشنواره باید با ایجاد ارتباط موثر میان هنرمندان، انجمن هنرهای نمایشی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط زمینه برگزاری هرچه مطلوب‌تر جشنواره را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین بر برگزاری مستمر جلسات شورای سیاستگذاری، همفکری و همدلی اعضا و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی آنان برای ارتقای سطح کیفی جشنواره تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، اعضای شورای سیاستگذاری دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند و بر برگزاری جلسات آسیب‌شناسی جشنواره‌های گذشته، ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از آغاز جشنواره، بازبینی آثار به‌صورت اجرای زنده، حضور و مشارکت موثر شورای سیاستگذاری در تصمیم‌گیری‌های کلان جشنواره، توجه به هویت بومی و ظرفیت‌های فرهنگی استان همدان در آثار نمایشی، تقویت رویکرد مردمی جشنواره و پیش‌بینی بخش «جایزه از نگاه تماشاگران» تأکید کردند.

سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان همدان در پاییز سال جاری به دبیری میثم مرادی و با هدف ارتقای کیفی تولیدات نمایشی، تقویت جریان تئاتر استان و معرفی آثار برگزیده به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6909849

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