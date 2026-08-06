به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان همدان ظهر پنج شنبه به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این جلسه با اشاره به جایگاه جشنواره تئاتر استانی این رویداد را یکی از مهم‌ترین، باسابقه‌ترین و اثرگذارترین رخدادهای هنری استان دانست و اظهار کرد: جشنواره تئاتر استانی با هدف رونق‌بخشی به تولید آثار نمایشی، ارزیابی و ارتقای کیفیت تولیدات، ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربه میان هنرمندان، کشف و معرفی استعدادهای نوظهور و تقویت جریان تئاتر در استان برگزار می‌شود.

سیدمحمدرضا جوادی با تشریح وظایف شورای سیاستگذاری افزود: انتخاب دبیر جشنواره، آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته، تعیین سیاست‌ها و راهبردهای برگزاری جشنواره، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای استان و نظارت بر تمامی مراحل برگزاری از مهم‌ترین وظایف این شورا است.

وی با تاکید بر ضرورت برخورداری دبیر جشنواره از شناخت کافی نسبت به جریان تئاتر استان ظرفیت‌های هنرمندان، شهرستان‌ها و مجموعه‌های نمایشی، ادامه داد: دبیر جشنواره باید با ایجاد ارتباط موثر میان هنرمندان، انجمن هنرهای نمایشی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط زمینه برگزاری هرچه مطلوب‌تر جشنواره را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین بر برگزاری مستمر جلسات شورای سیاستگذاری، همفکری و همدلی اعضا و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی آنان برای ارتقای سطح کیفی جشنواره تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، اعضای شورای سیاستگذاری دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند و بر برگزاری جلسات آسیب‌شناسی جشنواره‌های گذشته، ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از آغاز جشنواره، بازبینی آثار به‌صورت اجرای زنده، حضور و مشارکت موثر شورای سیاستگذاری در تصمیم‌گیری‌های کلان جشنواره، توجه به هویت بومی و ظرفیت‌های فرهنگی استان همدان در آثار نمایشی، تقویت رویکرد مردمی جشنواره و پیش‌بینی بخش «جایزه از نگاه تماشاگران» تأکید کردند.

سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان همدان در پاییز سال جاری به دبیری میثم مرادی و با هدف ارتقای کیفی تولیدات نمایشی، تقویت جریان تئاتر استان و معرفی آثار برگزیده به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برگزار می‌شود.