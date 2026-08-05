به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در حکمی از سوی اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، رضا زنده دل شهردار لاهیجان به‌عنوان رئیس پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند معرفی شد.

در حکم مدیر کل هنرهای نمایشی خطاب به رئیس جشنواره آمده است:

«جشواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری کشور، در طول ادوار گذشته توانسته است با تکیه بر ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهر و پیوند عمیق با شهروندان، جایگاهی ویژه در سپهر فرهنگ و هنر ایران اسلامی بیابد.

تداوم و ارتقای این اعتبار علاوه بر حضور و آفرینش خلاقانه هنرمندان ایران، در گروی مدیریت هوشمندانه و حمایت آگاهانه مدیرانی است که دغدغه توسعه فرهنگی و اعتلای روح جامعه را در سر دارند.

نظر به تعهد، مدیریت ارزنده و نگاه ویژه جنابعالی به مقوله فرهنگ و هنر، به موجب این حکم به عنوان رئیس پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان منصوب می شوید.

انتظار می‌رود با استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان، همراهی جامعه هنری و مشورت با صاحب نظران این عرصه، گام‌های موثری در جهت برگزاری هر چه با شکوه تر این دوره از جشنواره برداشته شود.

تقویت ارتباط میان شهر و تئاتر، ارتقای کیفیت آثار با محوریت مضامین ارزشمند اجتماعی و شهروندی، حمایت از تولیدات هنری نوآورانه در هنر خیابانی و ایجاد فضایی آکنده از نشاط، امید و همدلی برای شهروندان و گردشگران از اهم انتظارات جامعه هنری است.»

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و انجمن هنرهای نمایشی ایران در شهریور ١۴٠۵ برگزار می‌شود.»