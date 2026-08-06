به گزارش خبرگزاری مهر، یک مرکز غیرمجاز آموزش مهارتهای درمانی در همدان که اقدام به برگزاری دورههای یکروزه در زمینه تزریقات، سرمتراپی و بخیه میکرد، با پیگیری مدیریت نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان پلمب شد.
این مرکز در پی گزارش سازمان نظام پرستاری همدان و در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از ارائه آموزشهای غیرمجاز در حوزه خدمات سلامت شناسایی شد و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، فعالیت آن متوقف و مرکز پلمب شد.
این مرکز بدون دریافت مجوزهای قانونی اقدام به برگزاری دورههای آموزشی مهارتهای مرتبط با خدمات درمانی میکرد و با استفاده از افراد فاقد صلاحیت حرفهای، آموزشهایی در زمینه تزریقات، سرمتراپی و بخیه ارائه میداد.
همچنین، مسئولان این مرکز مدعی ارائه گواهی یا مدرک بینالمللی به شرکتکنندگان بودند.
مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه آموزش و ارائه مهارتهای مرتبط با امور درمانی باید صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و از سوی مراکز مجاز و افراد دارای صلاحیت حرفهای انجام شود، اعلام کرد که ارائه آموزشهای درمانی بدون مجوز و از سوی افراد فاقد صلاحیت علاوه بر ایجاد مخاطرات جدی برای سلامت افراد میتواند زمینهساز ارائه خدمات درمانی غیرایمن به شهروندان شود.
این اقدام در راستای حفظ سلامت جامعه، صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز در حوزه ارائه خدمات سلامت انجام شده است.
از شهروندان درخواست میشود پیش از ثبتنام و پرداخت وجه، از داشتن مجوز قانونی مرکز، صلاحیت آموزشی برگزارکنندگان و اعتبار گواهیهای ارائهشده اطمینان حاصل کنند.
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