کشف ۳۰ تن مواد غذایی غیربهداشتی در شاهرود؛ انبار پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان شاهرود در اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با عرضه کالاهای غیراستاندارد، با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک انبار نگهداری مواد غذایی در این شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و بازرسی از محل ۳۰ تن انواع مواد غذایی غیربهداشتی را کشف کردند محموله‌ای که می‌توانست سلامت شهروندان را با مخاطره مواجه کند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ارزش این مواد غذایی توسط کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

حسینی با تأکید بر تداوم نظارت پلیس بر فعالیت صنوف و مراکز عرضه مواد غذایی، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه تولید، نگهداری یا عرضه مواد غذایی غیربهداشتی، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.