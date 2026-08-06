۲ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و آزمایشات ژنتیک در ساری پلمب شد

آزاده ناظری در گفت وگو با خبرنگار مهر از شناسایی و پلمب دو مرکز غیرمجاز ارائه خدمات درمانی در شهرستان ساری خبر داد و گفت: این مراکز به دلیل فعالیت بدون مجوز و نداشتن مسئول فنی با حکم مراجع ذی‌صلاح پلمب شدند.

ناظری اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی و بازدید میدانی کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، یک مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات دندانپزشکی و زیبایی شامل تزریق ژل، بوتاکس و سایر خدمات و همچنین یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات آزمایشات ژنتیک شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این مراکز بدون پروانه مسئول فنی و فاقد صلاحیت حرفه‌ای فعالیت می‌کردند که پس از طی مراحل قانونی، پلمب شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است، تصریح کرد: فعالیت مراکز غیرمجاز سلامت شهروندان را به طور جدی تهدید می‌کند و برخورد با این‌گونه تخلفات با جدیت ادامه خواهد داشت.

ناظری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت یا تخلفات پزشکی، درمانی و تعرفه‌ای، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گزارش کنند.