مالک واحد صنفی در کاشان به دلیل تخلف بهداشتی به ۴ ماه حبس محکوم شد

سیامک رضوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت جامعه و طی بازرسی های مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه، یک واحد صنفی متخلف که مبادرت به کشتار غیر مجاز داشت پس از پلمب و ارجاع پرونده به مراجع قضایی، با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به چهار ماه حبس محکوم شد.

وی ابراز کرد: با عنایت به اهمیت تامین سلامت گوشت قرمز و به منظور پیشگیری از بیماری های قابل انتقال از دام به انسان، کلیه فعالان عرضه کننده گوشت قرمز ضمن رعایت دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور صرفا مجاز به عرضه گوشت قرمز کشتار شده در کشتارگاه های معتبر دارای مهر و لیبل دامپزشکی می باشند.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان در پایان گفت: با توجه به اهمیت وجود نظارت بهداشتی بر تامین گوشت قرمز سالم مورد مصرف جامعه، از مردم درخواست می شود از خرید کشتارهای غیر مجاز که فاقد مهر و لیبل نظارت بهداشتی دامپزشکی بوده خودداری کنند.