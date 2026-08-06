بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن درباره «یک عملیات گسترده و ویژه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که به زودی بیانیه مهمی را درباره یک عملیات نظامی گسترده و ویژه صادر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن احتمالا درباره عملیاتی باشد که طی آن مواضع نظامی مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت هدف حملات سنگین جنبش انصار الله قرار گرفت.

شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع نظامی گزارش داد که در حمله نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران وابسته به عربستان در استان‌های حضرموت و مأرب، ۴۵ نفر کشته و ده ها تن زخمی شده اند.

این تحولات در حالی است که رسانه ها ظهر امروز پنج شنبه از شلیک دست کم ۸ فروند موشک از خاک یمن به سوی مواضع نظامی مزدوران سعودی در استان های مأرب و حضرموت خبر داده بودند.