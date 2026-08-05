https://mehrnews.com/x3cKM2 ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۱ کد مطلب 6909490 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۱ اجتماع حماسی مردم محلات در یکصد و پنجاه و هشتمین شب بیعت با رهبری محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم محلات در یکصد و پنجاه و هشتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6909490 کپی شد مطالب مرتبط حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷ شکوه بیمرز ارادت؛ مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاهونهمین شب عاشقی تجلی حضور پرشور مردم خمین در صد و پنجاه و هفتمین شب اجتماع شبانه مردم ارومیه در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب حضور پرشور مردم خمین در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی ضیاءآباد در شب ۱۵۸؛ اجتماع مردم در ادامه مسیر عاشقی برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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