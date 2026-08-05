https://mehrnews.com/x3cKLM ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۳ کد مطلب 6909478 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۳ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاه و هشتمین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب را در یکصد و پنجاه و هشتمین شب قرار عاشقی ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6909478 کپی شد مطالب مرتبط تجلی حضور پرشور مردم خمین در صد و پنجاه و هفتمین شب اجتماع شبانه مردم ارومیه در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب آوج در شب ۱۵۸؛ مردم در امتداد شبهای حضور گرد هم آمدند ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب محلات در شور حسینی؛ طنین لبیک در راهپیمایی جاماندگان اربعین ضیاءآباد در شب ۱۵۸؛ اجتماع مردم در ادامه مسیر عاشقی حضور پرشور مردم خمین در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شکوه بیمرز ارادت؛ مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاهونهمین شب عاشقی ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله؛ دیار آفتاب در سوگ خورشید کربلا نشست آبیک در شب ۱۵۸؛ حضور مردم، تداوم یک حرکت مردمی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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