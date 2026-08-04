https://mehrnews.com/x3cKn9 ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۶ کد مطلب 6908517 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۶ حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷ اراک- در این ویدئو حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷ را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6908517 کپی شد مطالب مرتبط محلات در شور حسینی؛ طنین لبیک در راهپیمایی جاماندگان اربعین مهرگان در شب ۱۵۷؛ استمرار حضور مردم در میدان همبستگی اجتماع حماسی مردم محلات در یکصد و پنجاه و هشتمین شب بیعت با رهبری صد و پنجاه و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه شکوه بیمرز ارادت؛ مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاهونهمین شب عاشقی اربعین حسینی؛ خط بطلان بر محاسبات دشمن و تجلی ایستادگی ملت خوزنین در یکصد و پنجاهوهفتمین شب ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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