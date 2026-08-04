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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۶

حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷

حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷

اراک- در این ویدئو حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6908517

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