پیام عراقچی به مناسبت روز خبرنگار؛ قدردانی از روایت خبرنگاران در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در پیامی با تبریک ۱۷ مرداد، روز خبرنگار نوشت: ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی است برای قدردانی از آنانی است که در هیاهوی اخبار، به حقیقت وفادار میمانند؛ دقیق مینگرند، جسورانه میپرسند و مسئولانه مینویسند.
این مسئولیت در عرصه سیاست خارجی اهمیتی دوچندان دارد؛ آنجا که فهم درست تحولات جهان و جایگاه ایران، نیازمند نگاه دقیق و شناخت عمیق از پیچیدگیهای دیپلماسی است. خبرنگاران این حوزه در شکلگیری این فهم نقشی ارزشمند دارند.
در جنگ تحمیلی اخیر نیز خبرنگاران ایران با شجاعت و مسئولیتپذیری، در روزهای دشوار در کنار مردم ماندند و آنچه بر کشور گذشت را به دقت ثبت و به جهانیان اعلام کردند. صمیمانه قدردان آنان هستم.
روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ایران عزیز، بهویژه خبرنگاران حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی، تبریک میگویم و برایشان عزت، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.
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