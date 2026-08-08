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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

پیام عراقچی به مناسبت روز خبرنگار؛ قدردانی از روایت خبرنگاران در جنگ

پیام عراقچی به مناسبت روز خبرنگار؛ قدردانی از روایت خبرنگاران در جنگ

وزیر خارجه گفت: فهم درست تحولات جهان و جایگاه ایران، نیازمند نگاه دقیق و شناخت عمیق از پیچیدگی‌های دیپلماسی است. خبرنگاران این حوزه در شکل‌گیری این فهم نقشی ارزشمند دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در پیامی با تبریک ۱۷ مرداد، روز خبرنگار نوشت: ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی است برای قدردانی از آنانی است که در هیاهوی اخبار، به حقیقت وفادار می‌مانند؛ دقیق می‌نگرند، جسورانه می‌پرسند و مسئولانه می‌نویسند.

این مسئولیت در عرصه سیاست خارجی اهمیتی دوچندان دارد؛ آنجا که فهم درست تحولات جهان و جایگاه ایران، نیازمند نگاه دقیق و شناخت عمیق از پیچیدگی‌های دیپلماسی است. خبرنگاران این حوزه در شکل‌گیری این فهم نقشی ارزشمند دارند.

در جنگ تحمیلی اخیر نیز خبرنگاران ایران با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای دشوار در کنار مردم ماندند و آنچه بر کشور گذشت را به دقت ثبت و به جهانیان اعلام کردند. صمیمانه قدردان آنان هستم.

روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ایران عزیز، به‌ویژه خبرنگاران حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی، تبریک می‌گویم و برایشان عزت، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

کد مطلب 6910977
نفیسه عبدالهی

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