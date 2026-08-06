به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله شاکری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تردد گسترده زائران اربعین در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: هم‌زمان با اجرای طرح ترافیکی اربعین، جاده‌های استان قم به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران ۱۷ استان کشور، میزبان حجم قابل‌توجهی از سفرهای برون‌استانی و درون‌استانی است.

وی با بیان اینکه طرح ترافیکی اربعین از ۲۶ تیر تا ۱۵ مرداد اجرا شده است، افزود: بخش قابل‌توجهی از زائران در مسیر رفت به مرزهای کشور و همچنین در مسیر بازگشت، از محورهای ارتباطی استان قم عبور می‌کنند و این مسئله موجب افزایش میزان تردد در جاده‌های استان شده است.

رئیس پلیس راه استان قم ادامه داد: در این روزها، علاوه بر سفرهای مرتبط با مراسم اربعین حسینی، ترددهای درون‌استانی به سمت روستاها نیز افزایش یافته است و مجموعه این عوامل، ضرورت توجه بیشتر رانندگان به ضوابط ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به آمار حوادث رانندگی در مدت اجرای طرح اربعین گفت: متأسفانه آمار تصادفات جاده‌ای در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است؛ به‌گونه‌ای که شمار جان‌باختگان هفت درصد و تعداد مجروحان ۱۳ درصد بیشتر شده است.

سرهنگ شاکری با بیان اینکه سال گذشته در این بازه زمانی هشت نفر در تصادفات جاده‌ای استان قم جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: این آمار در سال جاری به ۱۰ نفر رسیده است و ضروری است همه رانندگان با رعایت دقیق مقررات، از وقوع حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کنند.

وی خستگی، خواب‌آلودگی و بی‌توجهی به جلو را از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات در محورهای استان دانست و افزود: برخی زائران پس از طی مسیرهای طولانی و بازگشت از سفر، بدون استراحت کافی رانندگی می‌کنند که این موضوع احتمال بروز سوانح رانندگی را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راه استان قم اظهار کرد: رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی، قدرت تصمیم‌گیری راننده و میزان تمرکز وی را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی، حتی یک لحظه غفلت و بی‌توجهی به مسیر می‌تواند به وقوع حادثه‌ای ناگوار منجر شود.

وی با اشاره به وقوع چندین حادثه واژگونی در محدوده شهر جعفریه طی روزهای اخیر گفت: در برخی موارد، رانندگان با این تصور که فاصله کمی تا مقصد دارند، از توقف و استراحت خودداری کرده و به مسیر ادامه می‌دهند؛ در حالی که همین تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز واژگونی خودرو و مصدومیت سرنشینان باشد.

سرهنگ شاکری تأکید کرد: رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه توقف و استراحت داشته باشند و از ظرفیت استراحتگاه‌ها و مواکب بین‌راهی برای رفع خستگی استفاده کنند.

وی افزود: توقف کوتاه‌مدت و استراحت به‌موقع، نقش مؤثری در حفظ هوشیاری راننده دارد و می‌تواند از بسیاری از تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی پیشگیری کند.

رئیس پلیس راه استان قم همچنین رعایت سرعت مطمئنه را از مهم‌ترین عوامل کاهش حوادث رانندگی برشمرد و گفت: رانندگان باید سرعت حرکت خود را با شرایط جاده، میزان تردد و توانایی کنترل وسیله نقلیه تطبیق دهند.

وی بیان کرد: پلیس راه استان قم با استفاده از تیم‌های نامحسوس، رفتار رانندگان در محورهای مواصلاتی را رصد می‌کند و با رانندگانی که با سرعت غیرمجاز، حرکات مخاطره‌آمیز و تخلفات حادثه‌ساز، جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند، برخورد قاطع خواهد داشت.

سرهنگ شاکری درباره وضعیت ترافیکی محورهای استان قم نیز گفت: در حال حاضر تردد در تمامی جاده‌های استان روان است، اما با توجه به پایان هفته و احتمال افزایش حجم بازگشت زائران، تمامی نیروهای پلیس راه در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: هدف از این آماده‌باش، مدیریت ترافیک و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد هموطنان و زائرانی است که از محورهای استان قم عبور می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان قم در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و استفاده از استراحتگاه‌ها و مواکب بین‌راهی، در کاهش حوادث جاده‌ای همکاری کنند.