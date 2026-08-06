حجت‌الله کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو پژو به مرکز فرماندهی عملیات آتش‌نشانی خمینی‌شهر گزارش شد که بلافاصله اکیپ‌های امدادی برای مدیریت وضعیت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از اعلام گزارش، مأموران آتش‌نشانی از ایستگاه عملیاتی شماره ۳ خمینی‌شهر، یک اکیپ از آتش‌نشانی شاهین‌شهر و نیروهای هلال‌احمر شهرستان خمینی‌شهر به محل حادثه واقع در کمربندی شاهین‌شهر به خمینی‌شهر اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر با اشاره به اقدامات انجام شده در صحنه تصریح کرد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل و انجام اقدامات ایمنی برای جلوگیری از بروز حوادث ثانویه، اقدام به رهاسازی سرنشینان خودرو از درون وسیله نقلیه واژگون شده کردند.

کارگران با بیان جزئیات این حادثه گفت: در این سانحه رانندگی، یک خانم حدود ۳۰ ساله جان خود را از دست داد و یک خانم ۴۶ ساله نیز دچار مصدومیت شد که مصدوم پس از رهاسازی جهت طی مراحل درمانی توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد و فرد فوت شده نیز برای سیر مراحل قانونی تحویل عوامل نیروی انتظامی گردید.

وی ابراز کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور اعلام خواهد شد.