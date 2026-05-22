به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان با تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) گفت: بر اساس فرموده پیامبر (ص)، هرکس خواهان ملاقات با خداوند است، باید ولایت امام باقر (ع) را داشته باشد.

بارانی در بخش اصلی سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: ملت ایران در یک جنگ ترکیبی تحمیلی قرار دارد که غفلت در آن به معنای شکست قطعی است.

وی با اشاره به چهار مأموریت تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای مردم در این جنگ افزود: «حضور مداوم در صحنه»، «حفظ وحدت ملی به عنوان یک الزام امنیتی»، «مدیریت مصرف رسانه‌ای» و «مواسات مؤمنانه» محورهای اصلی این مأموریت‌ها هستند.

امام جمعه رودان با تأکید بر اینکه میدان اصلی جنگ ترکیبی، «ذهن و باور مردم» است، تصریح کرد: دشمن با ابزار رسانه به دنبال تخریب روحیه عمومی، ایجاد اختلاف و بزرگنمایی مشکلات است. رهبر معظم انقلاب در دستورالعملی عملیاتی، بهترین گزینه برای مقابله با این تهاجم را «قطع کامل مصرف رسانه‌های معاند» اعلام کرده‌اند.

بارانی خاطرنشان کرد: مردم باید به هیچ خبری از رسانه‌های دشمن اعتماد نکرده و در صورت لزوم با «حداکثر شک و تردید» با آنها مواجه شوند.

وی همچنین از رسانه‌های داخلی خواست ضمن پرهیز از بزرگنمایی نقاط ضعف، در چارچوب مصالح ملی و حفظ امنیت کشور عمل کنند.

امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توان دفاعی ایران گفت: آنچه تاکنون جلوی شرارت آمریکا و متحدانش را گرفته، ترکیب «قدرت موشکی» و «میدان‌داری مردم» بوده است.

بارانی هشدار داد: برخی سیگنال‌های غلط داخلی ممکن است آمریکا را دچار اشتباه محاسباتی مجدد کند.

وی افزود: در صورت هرگونه شرارت جدید، ایران اسلامی نه تنها امارات و قطر، بلکه عربستان، کویت و هر متحد دیگری را با شدت هدف قرار خواهد داد؛ مماشات جمهوری اسلامی ایران دائمی نیست.

امام جمعه رودان با رد ادعای تأثیر سران عرب بر سیاست‌های آمریکا تصریح کرد: ترامپ این سران عرب را «آدم» هم حساب نمی‌کند و تأخیر در جنگ ربطی به خوش‌آمد آنها ندارد.

بارانی در پایان با قدردانی از پویش «نذر آب» مردم رودان برای رزمندگان، به نمونه‌هایی از همت جمعی اشاره کرد و گفت: مادری که یک بطری آب کوچک را با عشق تزیین کرده بود، روستاییانی که هزار بطری آب به نماز جمعه آوردند و مغازه‌داری که خود مُبلغ این پویش شد، نمونه‌هایی از وطن‌دوستی و غیرت ایرانی هستند.

وی افزود: رسانه‌ها نباید از نشان دادن این جلوه‌های زیبا غفلت کنند که گاهی از خود کمک‌ها نیز مهم‌تر است.

امام جمعه رودان همچنین پیشنهاد کرد: در آستانه عید قربان، مردم با همکاری یکدیگر قربانی خود را بین نیازمندان تقسیم کرده و روز عید را به روز «همدلی و مواسات ملی» تبدیل کنند.