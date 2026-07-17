به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رودان، مهم‌ترین نیاز امروز کشور را تقویت انسجام ملی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در حوزه اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: اداره مطلوب کشور مستلزم استفاده از همه ظرفیت‌های علمی، اجرایی و مدیریتی است و نباید مسائل کشور به وعده‌ها و مذاکرات با آمریکا گره بخورد.

وی با اشاره به بدعهدی‌های مکرر آمریکا، افزود: حوادث اخیر بار دیگر نشان داد که طرف مقابل حتی به تعهدات و امضاهای خود نیز پایبند نیست و این تجربه باید در تصمیم‌گیری‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه رودان با بیان اینکه دشمن در کنار اقدامات نظامی، جنگ ترکیبی را نیز دنبال می‌کند، تصریح کرد: امروز حفظ همبستگی اجتماعی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و نمایش وحدت ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور به شمار می‌رود و ملت ایران باید این سرمایه ارزشمند را حفظ کند.

بارانی ادامه داد: دولت برای عبور از مشکلات اقتصادی باید از همه نیروهای توانمند، متخصص و باتجربه فارغ از گرایش‌های سیاسی بهره بگیرد؛ زیرا شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های ملی است.

وی همچنین با اشاره به لزوم حفظ روحیه مقاومت در جامعه، خاطرنشان کرد: هیچ سخن یا رفتاری نباید موجب ارسال پیام ضعف به دشمن شود و صیانت از وحدت و اقتدار ملی وظیفه‌ای است که هم مسئولان و هم مردم در قبال آن مسئولیت دارند.

امام جمعه رودان در بخش دیگری از خطبه‌ها به برخی مطالبات شهروندان این شهرستان پرداخت و با اشاره به تداوم صف‌های طولانی سوخت، گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود مسئولان علاوه بر مدیریت تأمین بنزین، برای توسعه حمل‌ونقل عمومی ارزان‌قیمت و راه‌اندازی جایگاه عرضه گاز در رودان نیز برنامه‌ریزی کنند تا بخشی از مشکلات مردم کاهش یابد.

وی در پایان از مشارکت مردم رودان در پشتیبانی از مواکب این شهرستان در سامرا و کربلا قدردانی کرد و خدمات‌رسانی به زائران اربعین را جلوه‌ای از همبستگی و فرهنگ دینی مردم این منطقه دانست.