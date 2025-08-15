  1. استانها
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

خاموشی‌های طولانی برق موجب خسارت به باغ‌ها و اخلال در آبیاری شده است

خاموشی‌های طولانی برق موجب خسارت به باغ‌ها و اخلال در آبیاری شده است

بندرعباس-امام جمعه رودان گفت:خاموشی‌های طولانی موجب خسارت به باغ‌ها و اخلال در آبیاری شده که ممکن است منجر به نابودی معیشت چندین خانوار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی، امام جمعه شهرستان رودان، با تأکید بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی عظیم اربعین در عراق و همایش جاماندگان در ایران، اربعین را رزمایش جهانی جامعه مؤمنین برای معرفی زیبایی‌های عصر ظهور دانست و گفت: زیارت اربعین نشانه مؤمن واقعی است و کربلا محور سالیانه شیعیان و مظهر هویت عاشورایی است.

اربعین؛ نماد هویت و وحدت شیعه در جهان

وی با بیان اینکه روح و هویت شیعه، کربلایی و عاشورایی است، افزود: شیعیان در هر نقطه‌ای از جهان که باشند، دل در گرو این مکتب الهام‌بخش دارند و به برکت خون شهدا، شاهد رونق و گسترش همایش جهانی اربعین هستیم.

نیاز فوری به بهسازی راه‌های زیارتی پیر چوگان و روستای خراجی

حجت‌الاسلام بارانی با اشاره به مشکلات راه ارتباطی روستای زیارتی پیر چوگان، گفت: این روستا با وجود پذیرش هزاران زائر در طول سال، از راه مناسب برخوردار نیست و مسئولان باید تعریض و بهسازی مسیر را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین به وعده‌های داده شده برای تعریض، بهسازی و آسفالت محور روستای خراجی به کمیز اشاره و تأکید کرد: علیرغم وعده‌های مسئولان برای هفته دولت، تاکنون اقدامی صورت نگرفته که این امر بی‌احترامی به مردم است و باید هر چه سریع‌تر محقق شود.

مشکلات محله قلعه دهبارز رودان و ضرورت توجه ویژه شهرداری

امام جمعه رودان با قدردانی از خدمات شهرداری در محلات مختلف، افزود: محله قلعه دهبارز با وجود جمعیت شریف و نجیب، با محرومیت‌های فراوان در حوزه خدمات شهری مواجه است و انتظار می‌رود شهرداری و شورای شهر به صورت ویژه به رفع مشکلات این منطقه اقدام کنند.

بحران ناترازی برق و خسارات به کشاورزان رودانی

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان با دعوت مردم به صرفه‌جویی در مصرف برق، به مشکلات کشاورزان منطقه اشاره و اظهار داشت: خاموشی‌های طولانی موجب خسارت به باغ‌ها و اخلال در آبیاری شده که ممکن است منجر به نابودی معیشت چندین خانوار شود؛ از مسئولان استانی و ملی می‌خواهیم به این موضوع به شکل جدی ورود کنند.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق تقدیر کرد و خواستار حمایت نمایندگان و استاندار هرمزگان در انتقال صدای مردم به مسئولان ملی شد.

مواضع جمهوری اسلامی در قبال تحولات منطقه

حجت‌الاسلام بارانی با اشاره به سفر اخیر دکتر لاریجانی به عراق و لبنان گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات منطقه، روشن و عاقلانه است و بر عدم دخالت در امور داخلی کشورها و حمایت از مقاومت تأکید دارد.

وی آمریکا را محور شرارت در منطقه معرفی و خاطرنشان کرد: ملت ایران با عزمی راسخ در برابر زورگویی‌های آمریکا مقاومت می‌کند و سرنوشت آمریکا، خروج ذلت‌بار از منطقه خواهد بود.

هشدار درباره وعده‌های پوچ آمریکا و آینده سوریه

امام جمعه رودان با یادآوری خسارات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه، اظهار داشت: وعده‌های آمریکایی‌ها سرابی بیش نیست و باید ملت‌ها هوشیار باشند.

