به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بارانی، امام جمعه شهرستان رودان، با تأکید بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی عظیم اربعین در عراق و همایش جاماندگان در ایران، اربعین را رزمایش جهانی جامعه مؤمنین برای معرفی زیباییهای عصر ظهور دانست و گفت: زیارت اربعین نشانه مؤمن واقعی است و کربلا محور سالیانه شیعیان و مظهر هویت عاشورایی است.
اربعین؛ نماد هویت و وحدت شیعه در جهان
وی با بیان اینکه روح و هویت شیعه، کربلایی و عاشورایی است، افزود: شیعیان در هر نقطهای از جهان که باشند، دل در گرو این مکتب الهامبخش دارند و به برکت خون شهدا، شاهد رونق و گسترش همایش جهانی اربعین هستیم.
نیاز فوری به بهسازی راههای زیارتی پیر چوگان و روستای خراجی
حجتالاسلام بارانی با اشاره به مشکلات راه ارتباطی روستای زیارتی پیر چوگان، گفت: این روستا با وجود پذیرش هزاران زائر در طول سال، از راه مناسب برخوردار نیست و مسئولان باید تعریض و بهسازی مسیر را در اولویت قرار دهند.
وی همچنین به وعدههای داده شده برای تعریض، بهسازی و آسفالت محور روستای خراجی به کمیز اشاره و تأکید کرد: علیرغم وعدههای مسئولان برای هفته دولت، تاکنون اقدامی صورت نگرفته که این امر بیاحترامی به مردم است و باید هر چه سریعتر محقق شود.
مشکلات محله قلعه دهبارز رودان و ضرورت توجه ویژه شهرداری
امام جمعه رودان با قدردانی از خدمات شهرداری در محلات مختلف، افزود: محله قلعه دهبارز با وجود جمعیت شریف و نجیب، با محرومیتهای فراوان در حوزه خدمات شهری مواجه است و انتظار میرود شهرداری و شورای شهر به صورت ویژه به رفع مشکلات این منطقه اقدام کنند.
بحران ناترازی برق و خسارات به کشاورزان رودانی
رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان با دعوت مردم به صرفهجویی در مصرف برق، به مشکلات کشاورزان منطقه اشاره و اظهار داشت: خاموشیهای طولانی موجب خسارت به باغها و اخلال در آبیاری شده که ممکن است منجر به نابودی معیشت چندین خانوار شود؛ از مسئولان استانی و ملی میخواهیم به این موضوع به شکل جدی ورود کنند.
وی همچنین از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت برق تقدیر کرد و خواستار حمایت نمایندگان و استاندار هرمزگان در انتقال صدای مردم به مسئولان ملی شد.
مواضع جمهوری اسلامی در قبال تحولات منطقه
حجتالاسلام بارانی با اشاره به سفر اخیر دکتر لاریجانی به عراق و لبنان گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات منطقه، روشن و عاقلانه است و بر عدم دخالت در امور داخلی کشورها و حمایت از مقاومت تأکید دارد.
وی آمریکا را محور شرارت در منطقه معرفی و خاطرنشان کرد: ملت ایران با عزمی راسخ در برابر زورگوییهای آمریکا مقاومت میکند و سرنوشت آمریکا، خروج ذلتبار از منطقه خواهد بود.
هشدار درباره وعدههای پوچ آمریکا و آینده سوریه
امام جمعه رودان با یادآوری خسارات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه، اظهار داشت: وعدههای آمریکاییها سرابی بیش نیست و باید ملتها هوشیار باشند.
