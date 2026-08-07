مردم رامشیر با حضور حسینی خود شایسته بهترین خدمات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به آثار و برکات زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: شیعیان به زیارت امام حسین(ع) سفارش شده‌اند؛ چراکه زیارت آن حضرت موجب افزایش روزی، طولانی‌شدن عمر و دفع بلاها و حوادث ناگوار می‌شود.

امام جمعه رامشیر با اشاره به کاروان بزرگ مشایه عشاق‌الحسین گفت: این عزیزان در سال‌های گذشته، مسیر رامشیر تا کربلا را در قریب ۲۷ روز و در گرمای سوزان پیمودند تا خود را به حرم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برسانند؛ این حرکت جلوه‌ای از مواسات با اسرای اهل‌بیت(ع) و نشانه عشق و ارادت مردم این دیار به سیدالشهدا(ع) است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مشایه جاماندگان اربعین در رامشیر افزود: مردم مؤمن، سادات، بزرگان، جوانان و هیئت‌های مذهبی، مسیر حدود ۱۰ کیلومتری فلکه اهواز تا مزار متبرک سید علوان را با پای پیاده پیمودند؛ اگر پای این عزیزان به کربلا نرسید، مسیر عشق را در قلب رامشیر بازسازی کردند.

وی در ادامه با ورود به مطالبات عمومی شهرستان اظهار کرد: رامشیر شهر قرآن، شهر موکب‌داران، شهر علمداران و شهرستانی زرخیز است؛ مردمی که در مناسبت‌های دینی، ملی و اجتماعی همواره در صحنه بوده‌اند، شایسته خدماتی درخور شأن خود هستند.

امام جمعه رامشیر با تأکید بر ضرورت حل مشکل آب روستاهای شهرستان گفت: بعد از سال‌ها زیبنده شهرستان زرخیز رامشیر نیست که برخی روستاهای آن همچنان به‌وسیله تانکر آبرسانی شوند؛ آب مسئله‌ای تجملی نیست؛ آب نیاز اولیه و حق مردم است.

وی در عین حال از اقدامات مثبت انجام‌شده تقدیر کرد و افزود: فرماندار قول مساعد داده‌اند و خبر خوبی اعلام شده که طرح آبرسانی ۱۱ روستا که از سال گذشته آغاز شده بود، در آینده نزدیک با حضور استاندار به بهره‌برداری خواهد رسید.

امام جمعه رامشیر به مطالبات مردم در حوزه راه‌های روستایی پرداخت و گفت: جاده عبدلیه و مسیر روستاهای عبدلیه و سدره تا جاده امیدیه به طول حدود ۲۳ کیلومتر در حال اجراست؛ راه مناسب فقط مسئله رفت‌وآمد نیست؛ بلکه با امنیت، سلامت، معیشت، آموزش و توسعه روستاها ارتباط مستقیم دارد.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها و به مناسبت روز خبرنگار، از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران در خط مقدم آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری هستند؛ خبرنگار متعهد، هم خدمات و اقدامات مثبت را منعکس می‌کند و هم مشکلات و مطالبات مردم را با رعایت انصاف و اخلاق رسانه‌ای به گوش مسئولان می‌رساند.