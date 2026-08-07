به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی قریشی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته ارومیه با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی، گفت: امروز در میدان جنگ روایت‌ها قرار داریم و اخبار جعلی و روایت‌های نادرست می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته باشد؛ از این رو باید در انتشار اخبار دقت و حساسیت بیشتری به خرج داد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به صحت و اعتبار اخبار، اظهار کرد: در گذشته نیز انتشار یک خبر جعلی مبنی بر اینکه یک خانم به دست نیروهای انتظامی کشته شده، مشکلات زیادی ایجاد کرد و نشان داد که اخبار نادرست چگونه می‌تواند فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه ارومیه با قدردانی از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه افزود: باید قدردان خبرنگارانی باشیم که با وجود دشواری‌های کار رسانه‌ای، تلاش می‌کنند اخبار موثق و صحیح را به گوش مردم برسانند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به اینکه امروز دنیا بر پایه خبر حرکت می‌کند و رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی دارند، گفت: خبرنگاران باید در میدان باشند و با دقت و هوشیاری عمل کنند. در شرایط حساس کنونی، هر خبری لزوماً نباید رسانه‌ای شود و اصحاب رسانه باید در کنار اطلاع‌رسانی صحیح، به حفظ انسجام ملی نیز توجه داشته باشند.

ضرورت هوشیاری جامعه در حفظ آرامش و انسجام

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با عوامل جاسوسی و تهدیدهای امنیتی، از قوه قضائیه قدردانی کرد و گفت: از قوه قضائیه تشکر ویژه داریم که با جاسوسان برخورد کرده و آنان را به سزای اعمالشان رسانده است و باید این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

امام جمعه ارومیه همچنین درباره برخی اظهارنظرها پیرامون احکام قضایی گفت: اینکه برخی افراد می‌گویند «نه به اعدام» و یا تصور می‌کنند یک سلبریتی یا بلاگر نباید مشمول حکم قضایی شود، نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری باشد؛ چراکه احکام باید بر اساس قانون و پس از طی مراحل قانونی صادر و اجرا شود.

امام جمعه ارومیه بر ضرورت هوشیاری جامعه، توجه به اخبار رسمی و موثق و نقش‌آفرینی مسئولانه رسانه‌ها در حفظ آرامش و انسجام جامعه تأکید کرد.

حجت الاسلام قریشی با تاکید بر لزوم پاسداری از وحدت ملی، تفرقه‌افکنی را در شرایط کنونی خطری جدی برای جامعه دانست و خواستار هوشیاری همگانی در برابر آن شد.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های زائرسرای آذربایجان‌ غربی

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا(ع)، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های زیارتی و راه‌اندازی زائرسرای آذربایجان‌غربی در مشهد مقدس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حرم مطهر امام رضا(ع) بزرگ‌ترین نعمت و برکت برای مردم ایران است، اظهار کرد: برکات و عنایات این بارگاه شریف همواره شامل حال مردم ایران بوده و بسیاری از بلاها به برکت وجود مقدس امام رضا(ع) دفع شده است؛ بنابراین شایسته است هر فرد حداقل یک‌بار توفیق زیارت حرم مطهر رضوی را پیدا کند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به وجود زائرسراهای متعلق به برخی استان‌ها در مشهد، گفت: بسیاری از استان‌ها دارای زائرسرا هستند اما آذربایجان‌غربی هنوز از این ظرفیت برخوردار نیست و لازم است این موضوع با جدیت دنبال شود.

حجت الاسلام قریشی افزود: زمین برای احداث زائرسرای استان در مشهد تهیه شده است و باید روند اجرای پروژه و بهره‌برداری از محل استقرار زائران با جدیت پیگیری شود.

وی ایجاد زائرسرا در مشهد را اقدامی ماندگار و نوعی سرمایه‌گذاری برای آخرت دانست و تصریح کرد: انسان از اینکه استان آذربایجان‌غربی زائرسرای مناسبی در مشهد نداشته باشد، احساس شرمندگی می‌کند.

امام جمعه ارومیه از مسئولان استان خواست اهتمام جدی برای تکمیل و راه‌اندازی زائرسرای آذربایجان‌غربی در مشهد داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۶ مرداد، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: امام خمینی(ره) دستور تشکیل جهاد دانشگاهی را صادر کردند و این مجموعه در سال‌های گذشته گام‌های مؤثری در مسیر علم و فناوری برداشته است.

حجت الاسلام قریشی ابراز امیدواری کرد جهاد دانشگاهی با تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی، همچنان گام‌های مؤثری در مسیر پیشرفت علمی کشور بردارد.