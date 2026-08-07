استاندار لرستان: زاگرس قلب تپنده فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با «مظفر افشار» معروف به پدر بلوط ایران، با اشاره به جایگاه ویژه زاگرس اظهار داشت: زاگرس قلب تپنده فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور است و مردم این منطقه به واسطه برخورداری از ویژگی‌های طبیعی، انسانی و فرهنگی، همواره نقش مهمی در دفاع از سرزمین و حفظ سرمایه‌های ملی داشته‌اند.

زاگرس؛ سرمایه‌ای راهبردی برای کشور

استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی این منطقه افزود: زاگرس سرزمینی برخوردار از دره‌های عمیق و پرنعمت، منابع آبی فراوان، ظرفیت‌های کشاورزی و طبیعت ارزشمند است و در کنار این مواهب طبیعی، نیروی انسانی متعهد و پرتلاشی در این منطقه زندگی می‌کند.

وی ادامه داد: مردم زاگرس با غیرت، صلابت و روحیه مسئولیت‌پذیری خود در طول تاریخ از این سرزمین و منابع آن دفاع کرده‌اند و همین ویژگی یکی از وجوه ممتاز مردم این خطه به شمار می‌رود.

شاهرخی تأکید کرد: حفاظت از زاگرس تنها یک وظیفه محیط‌زیستی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با اقتصاد، امنیت، فرهنگ و آینده نسل‌های کشور است و باید نگاه به این منطقه، نگاهی راهبردی و بلندمدت باشد.

قدردانی از تلاش‌های «پدر بلوط ایران»

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های مظفر افشار در حوزه توسعه فضای سبز و حفاظت از پوشش گیاهی بام لرستان اظهار کرد: عنوان «پدر بلوط ایران» به‌درستی برای آقای افشار انتخاب شده است.

وی افزود: تلاش‌های مستمر و دلسوزانه وی در زمینه احیای فضای سبز، توسعه پوشش جنگلی و گیاهی و توجه به درختان بومی، اقدامی ارزشمند در مسیر حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان محسوب می‌شود.

شاهرخی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و فعالان اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: اقدامات افرادی مانند مظفر افشار نشان می‌دهد که در کنار وظایف دستگاه‌های دولتی، ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های اجتماعی نیز می‌توانند نقش مؤثری در حفظ و توسعه منابع طبیعی داشته باشند.

بام لرستان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های متولی

استاندار لرستان در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از مجموعه بام لرستان تصریح کرد: این مجموعه به‌عنوان یکی از سرمایه‌های عمومی و ظرفیت‌های مهم طبیعی و گردشگری استان، نیازمند توجه و حمایت ویژه دستگاه‌های متولی است.

وی افزود: سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مسئول باید اقدامات لازم را برای حفظ پوشش گیاهی، توسعه فضای سبز، مراقبت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب این مجموعه در دستور کار قرار دهند.

شاهرخی خاطرنشان کرد: بام لرستان علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری و ایجاد فضای مناسب برای استفاده شهروندان و گردشگران برخوردار است و صیانت از این سرمایه عمومی باید با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: حفظ منابع طبیعی و فضای سبز بام لرستان نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم و فعالان حوزه محیط‌زیست است و مدیریت استان از اقدامات مؤثر در این زمینه حمایت خواهد کرد.