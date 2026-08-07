به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: درخواست‌های ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دریافت موشک‌های رهگیر، دیگر مانند گذشته نتیجه‌بخش نیست زیرا شرایط ژئوپلیتیکی تغییر کرده است.

در گزارش نیویورک تایمز آمده است: متحدان غربی با بی‌میلی بیشتری موشک‌هایی را واگذار می‌کنند که ممکن است برای دفاع از خود به آن‌ها نیاز داشته باشند؛ به‌ویژه در شرایطی که جنگ در چندین جبهه، از جمله خاورمیانه، ادامه دارد و درگیری‌ها ذخایر جهانی را کاهش داده است.

از سوی دیگر، الکسی فادیف، معاون مدیر اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه گفت که تلاشهای ولودیمیر زلنسکی برای دریافت مجوز تولید موشک های سامانه های پاتریوت در آمریکا بی نتیجه بوده است.

وی خاطرنشان کرد که ترامپ با اظهاراتش نشان داده است که به دلیل نگرانی از نشت فناوری و اطلاعات حساس، برای صدور مجوز تولید پاتریوت به کی یف عجله ای نخواهد داشت.

این تحولات در حالی است که دونالد ترامپ شب گذشته، پنجشنبه، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، در پاسخ به سوالی درباره امکان تحویل موشک‌های دوربرد و موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت به کی‌یف، تأکید کرد که ایالات متحده نیز به این موشک‌ها نیاز دارد و قصد ندارد آنها را به اوکراین بدهد.