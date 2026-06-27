به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آرامی عصر شنبه در نشست هماهنگی کمیته‌های اجرایی مراسم وداع، تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در محل فرمانداری گرمسار به لزوم حضور گسترده مردم و مسئولان در این مراسم تاکید داشت و اظهار کرد:

همه باید با تمام توان میدان‌دار باشند و برای رهبر شهیدی که جان و خانواده خود را در راه اسلام، انقلاب و ملت ایران فدا کرد، به بهترین شکل ادای دین کنند.

وی ادامه داد: باید مکان‌های مناسب، رایگان و مجهز همچون مساجد، مهدیه‌ها، مدارس و سایر اماکن عمومی در اولویت اسکان قرار گیرند تا هیچ زائر و مسافری با مشکل اقامت یا هزینه‌های سنگین مواجه نشود.

امام جمعه گرمسار ایجاد موکب مرکزی در شهرستان را ضروری دانست و یادآور شد: این موکب باید ضمن هدایت زائران، اطلاعات مربوط به ظرفیت‌های اسکان، پذیرایی و سایر خدمات را به صورت منظم در اختیار مردم قرار دهد.

آرامی همچنین پیشنهاد کرد: مسئولیت هماهنگی مواکب باید به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شود تا این مجموعه با شناخت ظرفیت‌های موجود و ارتباط با موکب داران بتواند نقش مؤثری در ساماندهی خدمات اسکان و پذیرایی ایفا کند.

آرامی با تأکید بر فضاسازی مناسب سطح شهر خاطرنشان کرد: ادارات، اصناف، معابر و اماکن عمومی باید متناسب با شأن این مراسم سیاه‌پوش شده و با تصاویر، بنرها و نمادهای مرتبط فضاسازی شوند.

وی افزود: تأمین سریع اقلام تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت چاپخانه‌ها برای تولید و توزیع گسترده بنرها و پوسترها ضروری است.

امام جمعه گرمسار با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حوزه حمل‌ونقل، بیان کرد: باید از توان خودروهای شخصی، گروه‌های جهادی، خادمان اربعین و خادمان رضوی برای اعزام مردم به تهران و مشهد استفاده شود تا مشارکت عمومی در این مراسم تسهیل شود.

آرامی بر نظارت جدی بر بازار، اصناف و خدمات مورد نیاز زائران تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های نظارتی باید از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی در حوزه اقامت، حمل‌ونقل، مواد غذایی و سایر خدمات جلوگیری کنند تا مراسمی در شأن رهبر شهید انقلاب اسلامی و ملت ایران برگزار شود.