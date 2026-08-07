امام جمعه شهرقدس: خبرنگار باید محاصره تبلیغاتی دشمن را بشکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه محمدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرقدس، با تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگار انقلابی و امام زمانی باید در جامعه اسلامی حضوری فعال داشته باشد و با روایت حقیقت، محاصره تبلیغاتی دشمن را بشکند.

وی افزود: دشمن با جنگ رسانه‌ای و انتشار اخبار نادرست در پی انحراف افکار عمومی است و اصحاب رسانه باید با آگاهی و مسئولیت‌پذیری، واقعیت‌ها را برای مردم تبیین کنند.

امام جمعه شهرقدس با اشاره به اینکه اربعین نماد وحدت امت اسلامی است، تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان است، اما وحدت و همبستگی، راه مقابله با توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

محمدی همچنین بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن و پرهیز از همراهی با شایعات و اخبار کذب تأکید کرد.