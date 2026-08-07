دفاع از ایران گاه در یک تیتر دقیق و یک قلم مسئولانه خلاصه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل پیام محمدصادق معتمدیان استاندار و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در استان تهران به مناسبت روز خبرنگار به شرح ذیل است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

هفدهم مرداد، یادآور حرمت قلم، قداست آگاهی و شکوه رسالتی است که بر دوش خبرنگاران، عکاسان، گزارشگران و همه تلاشگران عرصه خبر نهاده شده است؛ انسان‌های مسئولیت‌شناسی که با تعهد، صداقت و شجاعت، چراغ حقیقت را در مسیر آگاهی جامعه روشن نگه می‌دارند.

روز خبرنگار را در حالی گرامی می‌داریم که ملت بزرگ ایران، در جریان جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) و حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، بار دیگر صحنه‌ای ماندگار از همبستگی، عزت و مقاومت را به نمایش گذاشت.

در آن روزهای دشوار، اصحاب رسانه تنها راوی رویدادها نبودند؛ آنان با روایت مسئولانه و حرفه‌ای، در خط مقدم جنگ روایت‌ها ایستادند، از حقیقت پاسداری کردند، مظلومیت مردم ایران را بازتاب دادند و اجازه ندادند غبار تحریف، واقعیت را در حاشیه قرار دهد.

بی‌تردید، دفاع از ایران تنها در میدان نبرد معنا نمی‌یابد؛ گاه در تیتری دقیق، گزارشی مستند، تصویری گویا و قلمی مسئولانه جلوه‌گر می‌شود.

امروز نیز که هجمه‌های رسانه‌ای و عملیات روانی دشمنان، افکار عمومی را نشانه گرفته است، نقش رسانه‌های متعهد در تقویت امید، انسجام ملی، نقد منصفانه، اطلاع‌رسانی صحیح و مقابله با تحریف، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ رسالتی که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بوده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، به‌ویژه شهید محمود صارمی و شهدای والامقام عرصه رسانه در جنگ تحمیلی سوم، از تلاش‌های ارزشمند همه خبرنگاران، مدیران رسانه، عکاسان و فعالان حوزه اطلاع‌رسانی که با احساس مسئولیت، اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به منافع ملی، در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امید است با همدلی، مسئولیت‌پذیری و پاسداشت اخلاق رسانه‌ای، شاهد اعتلای هرچه بیشتر جریان اطلاع‌رسانی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی باشیم.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران