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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

معاون صدا: جلب اعتماد مخاطب با اطلاع‌رسانی مسئولانه ممکن است

معاون صدا: جلب اعتماد مخاطب با اطلاع‌رسانی مسئولانه ممکن است

معاون صدا با تاکید بر جایگاه خبرنگاران و گزارشگران رادیو بیان کرد که اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و مسئولانه، مهم‌ترین سرمایه رسانه‌ها برای جلب اعتماد مخاطب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا، در آستانه روز خبرنگار با تبریک این مناسبت به فعالان عرصه خبر خبرنگاران و گزارشگران رادیو، گفت: خبرنگاری تنها یک حرفه نیست، بلکه رسالتی اجتماعی است که بر پایه صداقت، دقت، مسئولیت‌پذیری و تعهد به حقیقت استوار شده است.

وی اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه به خبرهای صحیح، مستند و حرفه‌ای نیاز دارد و خبرنگاران و گزارشگران رادیو در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند. سرعت انتشار اطلاعات در دنیای امروز، اهمیت صحت و اعتبار خبر را دوچندان کرده است. خبرنگاران و رسانه‌های حرفه‌ای با پایبندی به اصول اخلاقی و راستی‌آزمایی اخبار، می‌توانند اعتماد عمومی را حفظ کنند و در برابر جریان‌های خبری نادرست، نقش مؤثری در تنویر افکار عمومی داشته باشند.

معاون صدا بیان کرد: خبر و اطلاع‌رسانی، زیربنای تصمیم‌گیری آگاهانه مردم و مدیران است. هرچه کیفیت تولید و انتشار اخبار افزایش یابد، سرمایه اجتماعی رسانه‌ها نیز تقویت خواهد شد. از این رو، حمایت از خبرنگاران، فراهم کردن بسترهای حرفه‌ای برای فعالیت آنان و پاسداشت تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی در پایان گفت: خبرنگاران و گزارشگران رادیو، راویان میدان و نخستین روایتگران بسیاری از رویدادها هستند؛ آنان با حضور میدانی، انعکاس بی‌واسطه صحنه‌ها و روایت دقیق، صادقانه و مسئولانه رخدادها، تصویری روشن و قابل اعتماد از واقعیت را به مخاطبان منتقل می‌کنند. این تلاش ارزشمند، شایسته قدردانی است و روز خبرنگار فرصتی برای ارج نهادن به مجاهدت‌های بی‌وقفه همه فعالان عرصه خبر و گزارشگری است.

کد مطلب 6910470
عطیه موذن

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