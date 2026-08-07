به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا، در آستانه روز خبرنگار با تبریک این مناسبت به فعالان عرصه خبر خبرنگاران و گزارشگران رادیو، گفت: خبرنگاری تنها یک حرفه نیست، بلکه رسالتی اجتماعی است که بر پایه صداقت، دقت، مسئولیتپذیری و تعهد به حقیقت استوار شده است.
وی اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه به خبرهای صحیح، مستند و حرفهای نیاز دارد و خبرنگاران و گزارشگران رادیو در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند. سرعت انتشار اطلاعات در دنیای امروز، اهمیت صحت و اعتبار خبر را دوچندان کرده است. خبرنگاران و رسانههای حرفهای با پایبندی به اصول اخلاقی و راستیآزمایی اخبار، میتوانند اعتماد عمومی را حفظ کنند و در برابر جریانهای خبری نادرست، نقش مؤثری در تنویر افکار عمومی داشته باشند.
معاون صدا بیان کرد: خبر و اطلاعرسانی، زیربنای تصمیمگیری آگاهانه مردم و مدیران است. هرچه کیفیت تولید و انتشار اخبار افزایش یابد، سرمایه اجتماعی رسانهها نیز تقویت خواهد شد. از این رو، حمایت از خبرنگاران، فراهم کردن بسترهای حرفهای برای فعالیت آنان و پاسداشت تلاشهای شبانهروزی این قشر، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی در پایان گفت: خبرنگاران و گزارشگران رادیو، راویان میدان و نخستین روایتگران بسیاری از رویدادها هستند؛ آنان با حضور میدانی، انعکاس بیواسطه صحنهها و روایت دقیق، صادقانه و مسئولانه رخدادها، تصویری روشن و قابل اعتماد از واقعیت را به مخاطبان منتقل میکنند. این تلاش ارزشمند، شایسته قدردانی است و روز خبرنگار فرصتی برای ارج نهادن به مجاهدتهای بیوقفه همه فعالان عرصه خبر و گزارشگری است.
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