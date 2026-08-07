به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به تحولات ناشی از جنگ اخیر، اظهار کرد: این رخداد تنها یک رویارویی نظامی نبود بلکه کارزاری بزرگ در عرصه تمدنی و مقاومت به شمار می‌رفت که پیام‌ها و درس‌های مهمی برای ملت‌ها و دولت‌های جهان به همراه داشت.

وی در ادامه با اشاره به نخستین درس این رخداد افزود: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری در برابر دیدگان جهانیان قرار گرفته، فروپاشی بنیان‌های اخلاقی در نظام بین‌الملل است و قدرت‌هایی که بیشترین امکانات و منابع جهان را در اختیار دارند، از ابتدایی‌ترین ارزش‌های انسانی و اخلاقی فاصله گرفته‌اند.



امام جمعه قم ادامه داد: بررسی روند تاریخ نشان می‌دهد که بشریت کمتر با چنین سطحی از سقوط معیارهای اخلاقی مواجه بوده است و امروز افکار عمومی در کشورهای مختلف حتی در اروپا و آمریکا نیز نسبت به این جنایت‌ها اعلام انزجار می‌کنند اما این اعتراض‌های مردمی نتوانسته مانع ادامه رفتارهای ظالمانه قدرت‌های سلطه‌گر شود.



وی تصریح کرد: استمرار این روند نشان می‌دهد که نظام اخلاقی حاکم بر جهان دچار بحران عمیق شده و جهان در آستانه تحولات تازه‌ای قرار گرفته است.



نظام حقوقی جهان فرو ریخته است



مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به دومین پیام جنگ اخیر بیان کرد: نهادهای بین‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف برقراری عدالت و جلوگیری از ظلم شکل گرفتند، در برابر جنایت‌ها یا سکوت اختیار کردند یا در کنار ظالمان ایستادند.



وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری ناکارآمدی ساختارهای حقوقی و بین‌المللی آشکار شده و مستکبران، مناسبات جهانی را به عرصه‌ای تبدیل کرده‌اند که در آن زور و قدرت جایگزین قانون و عدالت شده است.



اعرافی، سومین درس این رخداد را آشکار شدن ماهیت واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت: در گذشته برای تبیین چهره واقعی این جریان‌ها نیاز به استدلال و روشنگری بود اما اکنون عملکرد آنها، حقیقت را برای افکار عمومی جهان آشکار کرده است.



وی ادامه داد: کشتار کودکان، نسل‌کشی، حمله به زیرساخت‌ها و بی‌رحمی نسبت به نظامیان و غیرنظامیان در سراسر منطقه، جلوه‌هایی از واقعیت آشکار سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است که امروز برای جهانیان قابل مشاهده شده است.



اعتماد به دشمن خطاست



خطیب جمعه قم با اشاره به چهارمین درس جنگ اخیر اظهار کرد: تجربه این رخداد نشان داد که نمی‌توان به عهد و پیمان دشمنان اعتماد کرد زیرا آنان نخستین تعهدات خود را نیز زیر پا گذاشتند.



وی افزود: اگر کسی همچنان به وعده‌ها و سخنان این قدرت‌ها اعتماد کند، یا از روی ساده‌اندیشی چنین کرده است یا انگیزه دیگری در این زمینه دارد.



آیت الله اعرافی در ادامه با اشاره به پنجمین پیام این تحولات خاطرنشان کرد: دولت‌های منطقه نیز دریافتند که اتکا به امنیت عاریه‌ای و تکیه بر آمریکا، امنیت واقعی برای آنان به همراه نخواهد داشت.



وی خطاب به کشورهای منطقه گفت: تا زمانی که در کنار دشمنان اسلام و ایران قرار بگیرند، غرش موشک‌های جمهوری اسلامی آنان را تهدید خواهد کرد.



آمریکا بر پایه‌های سست ایستاده است



امام جمعه قم با بیان اینکه ششمین درس این جنگ، آشکار شدن آسیب‌پذیری آمریکا بود، اظهار کرد: آمریکا اگرچه ظاهری پرهیاهو و قدرتمند دارد اما همانند کاخی شیشه‌ای بر پایه‌هایی سست بنا شده و رخدادهای اخیر این واقعیت را برای جهانیان روشن کرد.



وی افزود: ملت‌ها مشاهده کردند که آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران، محور مقاومت و اراده ملت ایران با محدودیت و ناتوانی مواجه شد.



اعرافی هفتمین پیام این تحولات را استقامت ملت ایران عنوان کرد و گفت: دشمنان بدانند ملت ایران برای آرمان‌های اسلام، انقلاب، رهبری و حمایت از نیروهای مسلح استوار ایستاده و هرگز از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.



وی ادامه داد: دشمنان آرزوی تسلیم ملت ایران را در سر داشتند اما این آرزو هرگز محقق نخواهد شد و مسیر مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت.



اقتدار دفاعی و اصلاح فرهنگی دو ضرورت امروز است



مدیر حوزه‌های علمیه کشور هشتمین درس جنگ اخیر را شناخته شدن ارزش مقاومت در سطح جهان دانست و تصریح کرد: ملت‌های دنیا دریافتند که مقاومت هوشمندانه می‌تواند در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر ایستادگی کند.



وی افزود: استمرار این مسیر نیازمند آگاهی، بصیرت، شجاعت، حضور فعال مردم در صحنه، پیشرفت علمی و فناوری، حفظ وحدت آرمانی و اجتماعی و حرکت در چارچوب فصل‌الخطاب بودن حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است.



اعرافی با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: اقتدار نظامی، امنیتی و تسلیحاتی وظیفه نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها و دولت است و در شرایط کنونی، قدرت دفاعی یکی از الزامات اساسی حیات کشور به شمار می‌رود.



وی اضافه کرد: کسانی که در گذشته اهمیت اقتدار نظامی را نادیده می‌گرفتند، دچار خطا بودند و در کنار این موضوع، مدیریت جهادی و همراهی ملت نیز از ارکان ادامه این مسیر است.



امام جمعه قم همچنین بر ضرورت توجه جدی به مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: برای استمرار مقاومت، پاکی و سلامت فرهنگی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد و موضوع حجاب و ارزش‌های الهی به ویژه در شهر قم نیازمند اهتمام همگانی است.



وی در پایان از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم اربعین در ایران و عراق قدردانی کرد و افزود: اربعین رویدادی بزرگ، تمدنی و دشمن‌شکن است که ظرفیت‌های فراوانی برای مطالعه، تبیین و سرمایه‌گذاری فرهنگی در اختیار جهان اسلام قرار می‌دهد.