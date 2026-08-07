به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدیزاده پیش از خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت جهاد دانشگاهی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد و به عنوان مولود مبارک انقلاب اسلامی، با تکیه بر روحیه جهادی و خودباوری، مأموریت پیوند میان دانشگاه، صنعت، فرهنگ و جامعه را بر عهده گرفت.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان بوشهر افزود: این نهاد امروز به یکی از سرمایههای راهبردی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده و تلاش کرده است علم و فناوری را در خدمت حل مسائل واقعی جامعه و توسعه کشور قرار دهد.
وی با بیان اینکه جهان وارد عصر اقتصاد دانشبنیان شده است، تصریح کرد: ثروت ملتها دیگر صرفاً از نفت، گاز و منابع طبیعی حاصل نمیشود، بلکه علم، فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی، عوامل اصلی تعیینکننده قدرت کشورها هستند.
احمدیزاده ادامه داد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای عظیم انرژی، صنایع پتروشیمی، اقتصاد دریامحور و انرژیهای تجدیدپذیر، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای فناوریهای پیشرفته کشور دارد و رسالت جهاد دانشگاهی نیز در همین مسیر تعریف شده است.
تبدیل بوشهر از قطب انرژی به قطب فناوری
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان بوشهر با تشریح بخشی از فعالیتهای این نهاد در استان گفت: جهاد دانشگاهی بوشهر در حوزههای آموزش، پژوهش، فعالیتهای فرهنگی، توسعه مراکز نوآوری و حمایت از هستههای فناور اقدامات مختلفی انجام داده است.
وی یکی از اولویتهای جهاد دانشگاهی را تبدیل بوشهر از قطب انرژی به قطب فناوریهای انرژی عنوان کرد و گفت: آینده استان باید بر پایه اقتصاد دانشبنیان، هوش مصنوعی، فناوریهای دریایی و زیستفناوری بنا شود تا نخبگان استان بتوانند در بوشهر فرصت خلق ثروت و اشتغال داشته باشند.
احمدیزاده با اشاره به دستاوردهای اخیر جهاد دانشگاهی استان بوشهر اظهار داشت: در سال گذشته دانش فنی سه فناوری روز دنیا در حوزه پرورش ماهی در قفس در این واحد به دست آمد.
وی افزود: در حوزه پزشکی نیز با ۴۸۰ مورد ذخیرهسازی سلولهای بنیادی برای بیماران خاص، رتبه دوم کشور را کسب کردهایم.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان بوشهر با اشاره به نقش این نهاد در حوزه صنعت گفت: متخصصان جهاد دانشگاهی امروز در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته برای صنایع نفت و گاز فعالیت میکنند و در پروژههای بازسازی و نوسازی پالایشگاههای پارس جنوبی که در پی تحرکات اخیر آسیب دیده بودند، مشارکت مؤثری داشتهاند.
توسعه فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی
احمدیزاده فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی را یکی دیگر از محورهای فعالیت جهاد دانشگاهی دانست و بیان کرد: این نهاد با راهاندازی ۲۰ کانون دانشجویی در سراسر استان و فعالیت خبرگزاریهایی همچون ایسنا و ایکنا، در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، امید و مسئولیت اجتماعی گام برداشته است.
وی برگزاری آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی را از دیگر ظرفیتهای جهاد دانشگاهی دانست و افزود: این آزمونها در سال گذشته با موفقیت برگزار شد.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان بوشهر در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان و استاندار بوشهر، از مسئولان ارشد استان، صنعتگران و دانشگاهیان خواست با همافزایی و حمایت از فعالیتهای علمی، فناورانه و فرهنگی جهاد دانشگاهی، زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان استان را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: با استفاده از ظرفیتهای علمی و انسانی موجود، میتوان بوشهر را به یکی از قطبهای علمی، فناوری و نوآوری کشور تبدیل کرد.
نظر شما