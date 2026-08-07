ادعاهای مقام سعودی درباره توافق مشترک با پاکستان و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی در واکنش به امضای توافقنامه دفاع مشترک کشورش با پاکستان و ترکیه اظهار داشت که این توافق هیچ قصدی برای ایجاد یک محور نظامی یا یک بلوک فرقه‌ای ندارد.

این مقام سعودی افزود: این توافق به تلاش‌های هسته‌ای یا مسابقه تسلیحاتی مرتبط نیست، بلکه به ایجاد قابلیت‌های خوداتکایی پایدار مربوط می‌شود.

معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی تأکید کرد: این توافق به قیمت روابط ما با کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی و روابط بین‌المللی تمام نخواهد شد. این توافق هیچ تهدیدی برای امنیت هیچ کشوری در منطقه ندارد و همچنین تنش بین هیچ دو کشوری را تشدید نمی‌کند.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ترکیه‌ای گزارش داد که توافق مشترک این کشور با پاکستان و عربستان سعودی ماهیت دفاعی دارد.

این مقام ترکیه‌ای افزود: این توافق هیچ طرف خاصی را هدف قرار نداده و سایر کشورهای منطقه نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این توافق هیچ توافق دوجانبه یا چندجانبه‌ای را لغو یا جایگزین نمی‌کند.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه هم اعلام کرد: بر اساس توافق مشترک دفاعی، حمله مسلحانه به هر یک از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان حمله به همه آنها تلقی می‌شود.

سه کشور عربستان، پاکستان و ترکیه امروز توافقنامه مشترک دفاعی را به اسم توافق مکه امضا و اعلام کردند که هدف آن «تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام خصمانه است».