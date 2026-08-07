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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

ادعاهای مقام سعودی درباره توافق مشترک با پاکستان و ترکیه

ادعاهای مقام سعودی درباره توافق مشترک با پاکستان و ترکیه

یک مقام سعودی تأکید کرد که توافق دفاع مشترک با پاکستان و ترکیه هیچ قصدی برای ایجاد یک محور نظامی یا یک بلوک فرقه‌ای ندارد و به تلاش‌های هسته‌ای یا مسابقه تسلیحاتی مرتبط نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی در واکنش به امضای توافقنامه دفاع مشترک کشورش با پاکستان و ترکیه اظهار داشت که این توافق هیچ قصدی برای ایجاد یک محور نظامی یا یک بلوک فرقه‌ای ندارد.

این مقام سعودی افزود: این توافق به تلاش‌های هسته‌ای یا مسابقه تسلیحاتی مرتبط نیست، بلکه به ایجاد قابلیت‌های خوداتکایی پایدار مربوط می‌شود.

معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی تأکید کرد: این توافق به قیمت روابط ما با کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی و روابط بین‌المللی تمام نخواهد شد. این توافق هیچ تهدیدی برای امنیت هیچ کشوری در منطقه ندارد و همچنین تنش بین هیچ دو کشوری را تشدید نمی‌کند.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ترکیه‌ای گزارش داد که توافق مشترک این کشور با پاکستان و عربستان سعودی ماهیت دفاعی دارد.

این مقام ترکیه‌ای افزود: این توافق هیچ طرف خاصی را هدف قرار نداده و سایر کشورهای منطقه نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این توافق هیچ توافق دوجانبه یا چندجانبه‌ای را لغو یا جایگزین نمی‌کند.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه هم اعلام کرد: بر اساس توافق مشترک دفاعی، حمله مسلحانه به هر یک از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان حمله به همه آنها تلقی می‌شود.

سه کشور عربستان، پاکستان و ترکیه امروز توافقنامه مشترک دفاعی را به اسم توافق مکه امضا و اعلام کردند که هدف آن «تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام خصمانه است».

کد مطلب 6910430

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