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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

فیدان: توافق مکه از نظر فنی شبیه ماده ۵ ناتو است؛ شاید مصر هم ملحق شود

فیدان: توافق مکه از نظر فنی شبیه ماده ۵ ناتو است؛ شاید مصر هم ملحق شود

وزیر امور خارجه ترکیه در سخنانی اعلام کرد: توافق با پاکستان و عربستان سعودی (توافق مکه) از نظر فنی مشابه ماده ۵ منشور ناتو (دفاع جمعی) است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: توافق با پاکستان و عربستان سعودی (توافق مکه) از نظر فنی مشابه ماده ۵ منشور ناتو (دفاع جمعی) است. در چارچوب توافق با عربستان سعودی و پاکستان، یک دبیرخانه و یک کمیته وزرا با الگوبرداری از ساختار ناتو تشکیل خواهد شد.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: ایران هدف توافق دفاعی مذکور نیست و تا زمانی که هیچ طرفی به کشورهای عضو حمله نکند، به عنوان هدف تلقی نخواهد شد. امنیت دریایی در دریای سرخ برای منافع ما حیاتی است و ما باید بخشی از ائتلاف بین‌المللی به راهبری عربستان باشیم.

هاکان فیدان سپس اضافه کرد: ممکن است مصر پس از حل‌ و فصل برخی مسائل فنی، به توافق دفاعی مشترک بپیوندد.

گفتنی است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ (هفتم آگوست ۲۰۲۶) توافقنامه دفاعی مشترک را که نام پیمان مکه بر آن گذاشتند، امضا کردند.

جودت یلماز، معاون رئیس‌ جمهور این کشور پیشتر در این خصوص گفته بود: توافق دفاعی امضا شده با عربستان سعودی و پاکستان علیه ایران نیست. این توافقنامه علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست بلکه با هدف تقویت امنیت منطقه ای و دفاع مشترک و بازدارندگی امضا شده است.

کد مطلب 6911521

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    نظرات

    • محسن IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
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      پیمان مکه قصدشان خدمت به امریکاست وایران در منطقه منزوی کنند ایران باید برای بازدارندگی هرچه زودتر بمب اتم بسازد وقت ان رسیده که ایران سلاح اتمی داشته باشد
    • علی م IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
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      اگر میتوانید ائتلافی برعیله رژیم صهیونیستی که امنیت کل منطقه را هدف قرار داده تشکیل دهید ؟ تظاهر وتجاهل وفریب از مفاد ائتلاف کاغذی داد می زند
    • DE ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
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      اتحاد کفتارها علیه شیر پیشاپیش محکوم به شکست است پاینده و سربلند باد ایران عزیز ما ❤🇮🇷❤
    • BD ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
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      توافق مکه - شروع انگولک بازی اسراییل - با خرابکاری در پاکستان عربستان و یا ترکیه انداختن آن به گردن ایران و راه اندازی جنگ بین ۴ کشور مسلمان و نظاره اسراییل آمریکا بر آن لذا خیلی بایستی دقت داشت

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